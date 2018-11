Locafinance prend 21% du capital de VotreChauffeur.ma

Le groupe Avis Locafinance, leader marocain de la location de véhicules en courte et longue durées, a annoncé son acquisition de 21% du capital de votrechauffeur.ma, première start-up marocaine de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC).

La transaction a été pilotée par le cabinet spécialisé MZ Conseil. A travers cette prise de participation stratégique, le Groupe Avis Locafinance confirme sa volonté d’accélérer la diversification et le développement de ses activités, notamment à travers l’investissement dans les nouveaux modes de mobilité.

Le Groupe Avis Locafinance rejoint ainsi le tour de table de votrechauffeur.ma, aux côtés d’investisseurs de référence tels que Youssef Chraibi, PDG du groupe Outsourcia, Khalid Chami, Président du Conseil de surveillance de la Société Générale, Jawad Ziyat PDG du groupe Injaz Holding et Président du Raja de Casablanca, ainsi que Ismael Belkhayat, fondateur de votrechauffeur.ma et de nombreuses autres startup marocaines.

“Nous sommes particulièrement heureux d’annoncer notre participation au capital de votrechauffeur.ma, start-up pionnière dans le secteur des VTC à la demande”, a annoncé Eddy-Richard Toledano, Président Directeur Général du Groupe Avis Locafinance.

“Cette acquisition s’inscrit dans le droit fil de notre ambition d’être un acteur majeur de la mobilité sous toutes ses formes. Pour investir ce marché prometteur, il nous a paru tout à fait naturel de miser sur l’expérience et la notoriété d’une entreprise qui a déjà une excellente réputation, aux côtés d’autres investisseurs d’envergure”, a-t-il précisé.

Fondée en 2015, VotreChauffeur.ma est la seule société de transport touristique au Maroc à proposer des véhicules avec chauffeur, accessibles à travers une plateforme de réservation en ligne et un centre d’appels disponible 24h/24 et 7J/7. Cette plateforme de réservation en ligne permet un accès simplifié, direct et sans intermédiaire au service de transport VotreChauffeur.ma. Les clients peuvent ainsi réserver leurs courses sur internet, via le centre d’appels ou par le biais de leur smartphone.

“Pour nous, cet investissement va au-delà du simple lien capitalistique, car notre Groupe pourra désormais bénéficier de l’expertise de votrechauffeur.ma dans le secteur des VTC, qui connaît un engouement au Royaume depuis quelques années. Dans l’autre sens, nous apporterons toute notre expertise en termes d’optimisation et de gestion des flottes à votrechauffeur.ma”, a ajouté Eddy-Richard Toledano.

Le Groupe Avis Locafinance est composé de deux entités, à savoir Avis Maroc, spécialisée en location courte durée, et Locafinance, filiale à 100% d’Avis Maroc créée en 1996 pour la gestion des activités de location longue durée. Avis, avec son réseau de 20 Agences dans les principales villes et tous les Aéroports du Maroc, couvre largement le territoire national. Locafinance est adossée à ce réseau, et dispose également de ses propres plateformes techniques installées sur l’ensemble du territoire du Maroc. Ces plateformes permettent à Locafinance d’offrir à ses clients un service de location longue durée rapide et accessible.