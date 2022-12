L’ISCAE tient la 38e édition du Carrefour du Manager

Sous l’égide du Ministère de l’Industrie et du Commerce, le Groupe ISCAE organise, en partenariat avec la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM), la 38e édition du Carrefour du Manager les 7 et 8 décembre 2022 à Casablanca autour du thème « La fidélisation du capital humain ou des talents : Pratiques & enjeux pour le développement des entreprises ».

Malgré la pertinence des modèles existants, la nécessaire évolution et compétitivité des entreprises leur impose de nouveaux styles de management RH. En effet, la fidélisation du capital humain est un facteur clé de performance puisqu’elle permet d’éviter la perte de compétence et de savoir-faire, mais aussi préserve contre la baisse de productivité, la rotation, l’absentéisme, etc. Aussi, le capital humain est lié directement aux performances de l’entreprise et lui offre un avantage concurrentiel certain.

Comme chaque année, ce sujet dûment réfléchi sera discuté et débattu par de grands noms de l’écosystème marocain et international. Top managers, experts, analystes, enseignants chercheurs et spécialistes des ressources humaines partageront, durant deux jours, leur expérience et savoir-faire.

« Ces deux dernières décennies, plusieurs voix ne cessent de plaider en faveur de la reconsidération des modèles actuels de gestion des ressources humaines, lesquels sont de plus en plus remis en cause. Le Carrefour du Manager se penchera sur les démarches qui ont pour objectif de restituer la gestion des compétences au cœur d’une logique RH permettant la croissance et le développement pérenne des entreprises. Le devenir des entreprises dépend essentiellement des choix qui seront établis par leurs décideurs, en plus des anticipations des dynamiques tendancielles et technologiques, et bien évidement l’agilité des équipes », a déclaré Mme Nada BIAZ, Directrice Générale du Groupe ISCAE.

Occasion unique de rencontres et de débats dans un esprit d’échanges conviviaux, cette 38e édition du Carrefour du Manager connaitra la participation de près de 50 entreprises de tous secteurs et près de 2 000 étudiants et lauréats du Groupe ISCAE ainsi que d’autres profils issus de plusieurs écoles de commerce et d’ingénierie.

Le programme s’étalera sur deux journées, les 7 & 8 décembre 2022 et comprendra des conférences autour de la thématique principale, destinées aussi bien aux professionnels qu’aux étudiants :

Atelier1 : Les axes prioritaires du DRH pour une politique efficace de gestion des compétences

Atelier 2 : Comment mobiliser et fidéliser le capital humain au service de la performance des entreprises ?

Atelier 3 : Digitalisation RH : contexte, enjeux et outils de la fonction RH au profit de la croissance de l'entreprise

Parmi les temps forts du Carrefour du Manager 2022, la remise des prix aux gagnants de la « Startup Avenue », un programme du Groupe ISCAE, soutenu par le Kluster de la CFCIM et Blue Space, incubateur de Bank of Africa et Groupe ISCAE.

A propos du Groupe ISCAE – www.groupeiscae.ma

Créé en 1971, le Groupe ISCAE est un établissement d’enseignement supérieur public, sous tutelle du Ministère de l’Industrie et du Commerce. Au cours de ses 51 ans d’existence, ce joyau de l’enseignement du management au Maroc a renforcé son expérience et sa position de leader. Il est classé aujourd’hui premier au Maroc par le magazine Campus Mag sur la base d’une enquête du cabinet DIORH. Il a également été le premier et unique établissement marocain à décrocher la prestigieuse accréditation AMBA, que seules 4% des écoles de commerce dans le monde arrivent à avoir.

Le Groupe ISCAE attire et développe des talents pour répondre aux besoins évolutifs des environnements national, régional et mondial.

Pour servir le développement économique et social durable du Maroc et de la région, il forme des acteurs du changement et cultive un état d’esprit entrepreneurial, à travers les programmes académiques en management, la formation continue et la diffusion des contributions intellectuelles aux entreprises et aux communautés académiques.

À propos de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – www.cfcim.org

La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) est une institution centenaire qui a pour mission de promouvoir les relations économiques entre la France et le Maroc, de favoriser l’implantation des entreprises françaises dans le Royaume et de développer le potentiel d’affaires des entreprises marocaines.

Forte, notamment, de près de 3 000 entreprises adhérentes, la CFCIM est la plus importante des 124 Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’International (CCIFI).

La CFCIM est la seule CCIFI à disposer d’un Campus de Formation (regroupant l’École Supérieure des Affaires de Casablanca et le CEFOR Entreprises, son centre de formation continue) pour accompagner le développement du capital humain des entreprises.

Aussi, elle met à disposition des formules locatives innovantes au travers de ses 4 parcs industriels : Bouskoura, Ouled Salah, Settat et l’Ecoparc de Berrechid.