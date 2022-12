Lions de l’Atlas: L’ONMT met le turbo

COMMUNIQUÉ. Après les résultats exceptionnels enregistrés par nos Lions de l’Atlas, L’Office Nationale Marocain du Tourisme, a diffusé, aujourd’hui, principalement à travers les réseaux sociaux, une campagne pour remercier les lions, les supporters au Maroc et dans le monde ainsi que la Fédération Royale Marocaine de football de faire ainsi rayonner le Maroc dans le monde.

Réalisé au pied levé après la qualification du Maroc en quart de finale, le visuel dénote par son élégance en adéquation avec la campagne internationale « Terre de Lumière » ainsi que par un message clair et unifié de remerciement à tous ceux qui font, aujourd’hui que ce moment soit aussi magique et que le mot « Maroc » soit autant repris sur les réseaux sociaux et dans les médias du monde entier.

Rappelons que la mission première de l’Office National Marocain du Tourisme est de faire la promotion du Maroc à l’international en tant que destination touristique attrayante. L’évolution de l’équipe nationale est une aubaine pour l’Office, en termes de rayonnement de l’image du pays à travers le monde entier. C’est la plus belle campagne que le pays pouvait espérer.

A travers cette campagne visuelle, l’Office est ainsi dans son rôle en accompagnant l’engouement et la visibilité mondiale procurée par la participation des Lions de l’Atlas à la coupe du monde 2022. L’image internationale du Maroc se peaufine ainsi à travers la transversalité de ses atouts, qu’ils soient touristiques ou sportifs.

D’ores et déjà, cette communication visuelle de l’ONMT a un fort impact et est reprise par de nombreux internautes qui eux-aussi remercient nos lions !