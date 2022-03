L’Invité des Eco: Salahaddine Mouaddib, CEO Pepsi Varun Beverages Maroc

CEO du groupe Pepsi Varun Beverages Maroc, Salahaddine Mouaddib était l’invité des Eco ce lundi 28 mars 2022 au siège du groupe Horizon Press.

Le patron de Pepsi Varun Beverages a accepté de répondre aux multiples questions posées par Moulay Ahmed Belghiti, rédacteur en chef du quotidien les Inspirations éco, Mohamed Laabi, rédacteur en chef du site leseco.ma et Sanae Raqui, journaliste au quotidien les Inspirations éco. Un débat animé par Hicham Bennani, vice-président du groupe Horizon Press.

Notons que quatre thèmes ont été abordés lors de cet entretien à savoir la conjoncture internationale et ses répercussions sur l’économie marocaine, la résilience de l’agro-alimentaire face à la crise, le secteur des boissons et sa spécificité et enfin la concurrence avec Coca dans le secteur.

L’intégralité de cet entretien sera diffusé durant la semaine dans les différents supports du groupe (LeSiteInfo, les Inspirations éco et leseco.ma)

S.L.