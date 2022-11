L’institut Groupe CDG organise un webinaire sous le thème « Atténuer les disparités territoriales »

Si le Maroc a enregistré des progrès en matière de développement au niveau national, notamment en réduisant la pauvreté, en améliorant l’accès de la population aux infrastructures de bases et en soutenant les activités génératrices de revenus, les écarts de développement entre les 12 régions et au sein même des régions persistent encore. L’écart est également très important entre les zones urbaines et rurales. Ces dernières connaissent des insuffisances importantes en termes d’accès aux services sociaux de base, d’infrastructures et d’équipements.

A ce titre et afin d’aborder les questions liées aux disparités entre les territoires au Maroc, l’Institut Groupe CDG et la Direction Générale des Collectivités Territoriales ont organisé, le mercredi 02 novembre 2022, un webinaire sous le thème « Atténuer les disparités territoriales ». Il a connu la participation de :

• Hro Abrou, Président de la Région Draâ Tafilalet

• Abdelaziz Adidi, Professeur de l’enseignement supérieur, ex directeur de l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme

• Said Laith, Directeur du Développement de l’Espace Rural et des Zones de Montagne, ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

• Pascal Collange, Responsable pays Maroc à la Direction Afrique de l’Agence Française de Développement

Au début de la rencontre, l’accent a été mis sur la définition même des disparités territoriales qui désignent les écarts et les inégalités dans le niveau de développement des régions dans les domaines aussi bien économiques, sociaux, culturels et même digitaux. Ces disparités peuvent aussi se manifester au sein même des villes (écarts d’équipements entre les quartiers…). Leur mesure et leur évaluation permettent de comparer le niveau de développement des entités territoriales d’un même pays et révèlent des situations de déséquilibre entre ces dernières. Ces écarts sont mesurés par le biais d’indicateurs sociaux, tels que les taux d’analphabétisme, de scolarisation, de raccordement à l’eau et l’électricité…

Les intervenants ont tenté de répondre, dans le cadre de ce webinaire, à différentes questions, notamment celles liées aux dispositifs à mettre en place pour faire face aux disparités régionales, à l’importance d’une bonne gouvernance au niveau des régions et aux ressources financières et humaines à déployer pour mettre en valeur le potentiel de développement du monde rural. Il se sont, en outre, attelés à proposer des recommandations pour réussir le défi d’une territorialisation équilibrée entre les régions marocaines.