L’Instant BMW: ce que vous ne savez (peut-être) pas sur les voitures hybrides et électriques

« L’Instant BMW » est une web-série originale lancée par Smeia qui traite du sujets d’actualités et nous donne des infos intéressantes.



Ce nouvel épisode de l’instant BMW aborde deux sujets d’actualités: les énergies renouvelables au Maroc et l’électromobilité.

La web-série « l’Instant BMW » a été lancée par Smeia importateur exclusif de BMW au Maroc en juillet 2020. Cette série fait partie d’un projet global nommé « BMW Studio » créé par Smeia dont le but est de produire du brand content 100 % marocain.

Les contenus créés abordent principalement des thématiques associant les innovations de BMW avec des sujets environnementaux et culturels du Maroc.

Dans ce nouvel épisode qui vous fera voyager de Tanger à Ouarzazate, des éoliennes à la station solaire Noor à travers des conditions climatiques extrêmes, ce sont des paysages et des conditions inédites où ont été testés la X5 et la Série 5 Hybrides.

Vous aurez l’occasion de découvrir les plus beaux panoramas du Maroc, de visiter un lieu fermé au public, d’en apprendre plus sur les motorisation hybride et électrique… regardez !