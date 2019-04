L’hôtel Barcelo Anfa Casablanca a fait son “Grand Opening”

Ouvert le 26 novembre 2018, l’hotel Barceló Anfa Casablanca a reçu jeudi 11 avril pour son « Grand Opening » plus de 300 invités, associations professionnelles du Tourisme, professionnels du secteur du voyage tourisme et affaires, agences d’événementiel, donneurs d’ordre, presse et faiseurs d’opinion.

Accueillis par José Canals, directeur régional EMEA de Barcelo Hotels & Resorts, Jalil Benabbés-Taarji, Administrateur et Directeur Général du groupe Tikida co-actionnaire majoritaire avec Barceló et le DG de l’enseigne au Maroc, Enrique Acrich Ecker, accompagnés de l’ensemble de l’équipe de l’hôtel, les invités ont découvert au fil de la soirée, les inspirations élégantes et modernes de cette nouvelle enseigne 5* à travers différents espaces dévoilés lors du cocktail dînatoire dans une ambiance artistique directement venue d’Espagne.

L’hôtel est le cinquième et premier hôtel 5 étoiles ouvert dans le Royaume par Barceló Hotel Group depuis son implantation au Maroc en 2006, une expansion qu’il accélère avec l’acquisition de sa dernière unité en date dotant la ville ocre de son 1er Barceló Palmeraie Marrakech, portant désormais le nombre d’hôtels de la chaîne au Maroc à 6 , et sa capacité à 1.136 chambres, entre Casablanca, Fès, Tanger, Agadir et Marrakech.

Implanté à la croisée du centre-ville et du boulevard d’Anfa, le Barceló Anfa Casablanca est conçu avec un style contemporain Art déco du meilleur goût.

L’adresse rend hommage au patrimoine architectural de Casablanca et apporte un souffle nouveau de modernité à ce pôle économique et touristique de la ville. Les invités ont été aussi émerveillés de la nouvelle conception qui tire pleinement parti de la volumétrie du bâtiment existant et ouvre la façade sur le boulevard animé, le tout conçu par le studio d’architecture Patrick Genard &Associés Barcelone.

Performances et orientations

Le Barceló Anfa Casablanca s’inscrit ainsi parmi les grands hôtels au Maroc avec une offre aux standards élevés et autres services et commodités des plus charmants et modernes, une aubaine pour des clients exigeants dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Ses chambres spacieuses d’un raffinement moderne, ses services, commodités et ses espaces d’accueil, rivalisent déjà avec ceux de la place. Avec au démarrage un taux d’occupation de plus de 50% atteignant aujourd’hui plus de 70%, le DG Barceló Maroc, Enrique Acrich est très optimiste et se félicite de la renommée et du positionnement de l’hôtel sur la place, en témoignent les performances soutenues des équipes et l’efficacité de la synergie activée au sein de la chaîne Barceló Hotels & Resorts et avec le groupe Tikida, propriétaire de l’hôtel et qui en détient 80% des parts.

Le carnet de commandes conforte le trend depuis le démarrage avec des bookings accélérés en hébergement, événementiel et MICE émanant de secteurs diversifiés comme l’industrie pharmaceutique, banques, compagnies aériennes, constructeurs électroniques…, ou encore de particuliers.

Equipements de l’hôtel

Conçu pour la clientèle affaires et loisirs avec 206 chambres dont 14 suites, 7 salles de réunion, une grande salle modulable d’une capacité de 450 personnes, des business corners, une grande terrasse (Aquamarine) avec piscine pouvant aussi accueillir des cocktails ou autres, un spa de 450 m² avec 5 cabines et hammam, l’hôtel offre autant de possibilités pour les résidents et les partenaires de l’hôtel.

La restaurant Acajou aux goûts du Maroc et du monde et un lobby-bar finement conçu aux espaces et couleurs accueillants et généreux, complètent l’offre pour la clientèle résidente ou les visiteurs.

Pour le groupe Tikida très actif dans l’industrie touristique et dont c’est la première expérience dans l’hôtellerie urbaine positionnée business, il s’agit bien “d’une belle aventure qui s’annonce très bénéfique pour Casablanca et ses différents acteurs”, déclare Jalil Benabbés-Taarji.

Barceló Hotel Group, division hôtelière du Groupe Barceló, est la troisième plus grande chaîne d’Espagne et la vingt-neuvième au monde. Elle compte actuellement 249 hôtels et resorts de catégorie 4 et 5 étoiles et plus de 54 000 chambres réparties dans 22 pays et commercialisées sous quatre marques : Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts et Allegro Hotels.

Créé en 1968, le Groupe Tikida, couvre principalement 3 domaines dans l’activité touristique : développement et gestion d’hôtels, golf et spas, essentiellement à Marrakech et Agadir, avec plus de 2 900 chambres dans 9 hôtels avec des partenaires internationaux tel Riu Hotels & Resorts , Robinson Club, TUI, Relais & Châteaux et le partenaire d’actualité, Barceló Hotels & Resorts.