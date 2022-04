LG Maroc : le rôle des appareils électroménagers dans la préservation de la santé (VIDEO)

LG Maroc a tenu, jeudi, une conférence de presse à Casablanca pour mettre l’accent sur le rôle des appareils électroménagers dans la préservation de la santé.

Dans son intervention, Nabil Layachi, diététicien-nutritionniste, a appelé les consommateurs à respecter les conditions de conservation, indiquant que la bonne hygiène domestique est garantie par de bons appareils électroménagers.

De son côté, Dr Bouchra Lotf, pneumologue-allergologue, a souligné que de plus en plus de personnes souffrent de l’allergie des acariens qu’on trouve dans les oreillers, les lits, les tapis, les vêtements et le linge. «Les aspirateurs, les climatiseurs et les lave-linges doivent donc être de bonne qualité afin de lutter contre ce type d’allergie», a-t-elle précisé.

Par la suite, plusieurs appareils électroménagers LG disposant des dernières technologies ont été présentés. Ces appareils offrent, en effet, un mode de vie sain à leurs utilisateurs et préservent leur santé.

