LG explore le profil des consommateurs marocains (VIDEO)

L’évolution des habitudes et des attentes du consommateur marocain ont été au centre d’une rencontre presse, organisée le mercredi 12 avril à Casablanca par LG Electronics Maroc. Le constructeur sud-coréen d’électroménagers a présenté à la presse marocaine sa vision du marché marocain, sa politique de fidélisation de la clientèle et les nouvelles tendances et attentes du consommateur marocain.

Les résultats d’une étude initiée par LG Electronics Maroc ont ainsi été révélés lors de cette rencontre. On apprend que près de 70 % des sondés ont déclaré que les pannes sont la principale raison qui les pousse à changer leurs produits électroménagers. Environ 18 % mettent en avant la capacité et la performance comme raison du changement de leurs produits. Enfin, 12 % sont attirés par les fonctionnalités et les nouvelles technologies introduites dans le marché, et qui pourraient les convaincre à changer leurs anciens produits par de nouveaux articles plus fonctionnels.

S’agissant de la décision d’achat, l’étude de LG met en avant cinq principaux facteurs qui influencent le comportement d’achat. À leur tête, le vendeur en magasin qui est l’élément le plus impactant dans une décision d’achat, en plus du bouche-à-oreille traditionnel et celui virtuel qui prend de plus en plus de l’ampleur. Les publicités TV et en ligne demeurent, de leur côté, importantes dans le processus de la décision d’achat. Autre élément révélateur du comportement des consommateurs marocains : la faiblesse du recours à l’achat en ligne. Seulement 7 % des personnes interrogées se disent prêtes à acheter un produit électroménager en ligne.

L’IA au service du consommateur marocain

Cette préoccupation des consommateurs marocains se traduit également par leur mise à disposition des dernières technologies dans l’électroménager. Reconnu par son leadership dans le développement de solutions en intelligence artificielle, LG Electronics a introduit sur le marché marocain ses derniers produits dotés de fonctionnalités révolutionnaires, notamment les téléviseurs et les lave-linges. Ces solutions ont ainsi été exposées aux médias marocains lors de la rencontre de presse. Il s’agit notamment des téléviseurs équipés du processeur intelligent Alpha 9 qui optimise la clarté, la netteté, les détails et la luminosité grâce à un algorithme d’intelligence artificielle « Deep learning », en analysant le contenu et la lumière ambiante afin d’offrir des images d’une netteté incomparable.

Concernant les derniers lave-linges, grâce aux avantages de l’AI DD, ils sont capables de fournir un nettoyage approfondi et doux, en déterminant le poids et les caractéristiques du tissu de chaque charge pour offrir des résultats de lavage plus rapides et de meilleure qualité. La technologie AI DD de LG exploite le big data de 20.000 informations liées à l’utilisation de la machine à laver et applique des réglages basés sur le volume et la délicatesse des vêtements de chaque charge de linge pour fournir le cycle de lavage le plus optimisé.

La rencontre avec la presse marocaine a été une réussite. LG Electronics Maroc a présenté sa vision et ses prévisions des habitudes et attentes du consommateur marocain, tout en exposant la stratégie du groupe visant à offrir à la clientèle marocaine des produits dotés des dernières innovations technologiques, en plus d’un accompagnement et un conseil fiable et permanent auprès de sa clientèle.