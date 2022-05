LG Electronics : une technologie d’affichage à découvrir

LG Electronics (LG) présente sa technologie révolutionnaire d’affichage d’informations au Integrated Systems Europe (ISE) 2022, à Barcelone, alors que l’attente grandit après une interruption de deux ans.

Lors de l’ISE de cette année, LG fait la promotion de son thème Move Daily Life Forward qui s’appuie sur le slogan de l’entreprise Innovation for a Better Life. De la signalisation OLED transparente aux micro LED en passant par des gammes complètes de produits de signalisation LED, LG présentera ses dernières offres commerciales qui combinent des solutions de signalisation numérique avec des outils d’application utiles pour élever les communications post-pandémiques et nous rapprocher d’une vie sans limites.

Les gens passant plus de temps à la maison, les activités généralement entreprises à l’extérieur se déroulent désormais dans le confort de la maison. Les consommateurs vont désormais travailler en ligne (WFH), suivre des cours, assister à des rendez-vous chez le médecin et pratiquer des loisirs à la maison. Conformément à cette tendance, LG présente LG MAGNIT et LG One:Quick Flex qui tirent parti de l’expertise de l’entreprise en matière d’affichage commercial pour créer des écrans domestiques de nouvelle génération.

LG MAGNIT, qui a déjà infiltré plusieurs secteurs commerciaux depuis ses débuts en 2020, vise maintenant à redéfinir le home cinéma haut de gamme en offrant une expérience visuelle de haut niveau, un design esthétique et un gigantesque écran 136 pouces 4K UHD (3 840 x 2 160).

La qualité d’image époustouflante créée par ses plusieurs millions de pixels LED auto-émissifs permet aux gens de profiter de leurs films, émissions de télévision, événements sportifs et œuvres d’art préférés en toute intimité à la maison. Et pour rendre le visionnage de contenu plus facile et plus agréable, plusieurs applications de streaming populaires sont accessibles via la plateforme de télévision intelligente webOS 6.0 de LG. De plus, lorsqu’il est associé à l’enceinte phare Beolab 90 de Bang & Olufsen, le LG MAGNIT offre une expérience de home cinéma encore plus immersive.

The One:Quick Flex est une autre solution innovante qui transforme le divertissement à domicile. Cet écran tout-en-un combine un microphone, une caméra et des haut-parleurs intégrés avec un écran 4K UHD (3 840 x 2 160) de 43 pouces et un support mobile en option. Avec sa configuration tactile simple et son système d’exploitation Windows convivial, il convient non seulement au télétravail, mais également à l’apprentissage à distance, à la visioconférence, à la formation à distance et au divertissement. De plus, le plus grand One:Quick Works de 55 pouces, qui combine des capacités tactiles intégrées avec des outils de visioconférence intuitifs, est populaire dans les environnements éducatifs et d’entreprise, car son interface utilisateur conviviale et sa commodité accrue permettent à plusieurs utilisateurs de se connecter instantanément et de se plonger directement dans le travail ou les cours.

À l’autre extrémité du spectre, les bureaux de direction haut de gamme placent des OLED transparents sur des murs en verre pour créer des images lumineuses et futuristes et des outils de réunion utiles. L’OLED transparent est également utilisé dans le secteur des transports comme affichage publicitaire ou informatif sur les fenêtres des gares. Il a même fait son entrée dans les musées, accueillant les visiteurs à la porte et superposant des objets avec un contexte pour une expérience plus extraordinaire. L’OLED transparent tactile a également gagné en popularité en tant qu’affichage interactif.

L’écran UltraFine OLED Pro de 65 pouces, lauréat d’un prix de technologie et d’ingénierie, a été conçu pour les professionnels du studio. Il prend en charge les interfaces de qualité professionnelle, telles que SDI et SFP, et peut restituer la résolution originale de haute qualité de la source sans réduction d’échelle. De plus, pour les coloristes qui passent d’innombrables heures derrière un écran, l’écran UltraFine Display OLED Pro répond aux normes Eyesafe et contribue à protéger leurs yeux de la lumière bleue. LG UltraFine OLED Pro peut être utilisé dans les sociétés de post-production ainsi que dans les sociétés OTT lors de la projection.

LG expose également plusieurs innovations centrées sur les environnements critiques. La haute définition et le design sans cadre de la LED Fine-pitch affichent clairement chaque détail fin, tandis que le Bloc LED 54 pouces sans cadre permet aux clients de l’utiliser comme un écran de mur vidéo LCD 55 pouces avec une installation facile – il s’adapte même aux supports des modèles de mur vidéo LCD existants. * Ces fonctionnalités les ont rendus utiles dans les salles de contrôle d’entreprise, les auditoriums et les salles de classe virtuelles.

Dans le commerce de détail, la solution de gestion de contenu de LG, SuperSign QSR, offre aux clients un tableau de menu dynamique tandis qu’en coulisse, il rationalise le système d’affichage de la cuisine et s’intègre au système PoS. Un autre produit vedette pour les interactions avec les clients en extérieur est l’écran tactile haute luminosité de 21,5 pouces. Qu’il s’agisse d’un kiosque de service au volant, d’une pompe à essence ou d’un chargeur de véhicule électrique, cette signalisation durable est utile car elle résiste aux conditions météorologiques difficiles et à la poussière avec une luminosité qui facilite la lecture des informations.

Au milieu de toute cette synergie intersectorielle, LG présente également des solutions cloud spécialement conçues pour des industries ou des cas d’utilisation spécifiques. Par exemple, Pro:Centric Cloud a été conçu pour transformer la gestion hôtelière en prenant Pro:Centric, le système de gestion de contenu flexible et intuitif de LG pour l’hôtellerie, et en l’étendant à plusieurs propriétés via une architecture basée sur le cloud. Désormais, les hôtels peuvent offrir des services personnalisés, maintenir une imagerie cohérente et collecter des données comportementales dans plusieurs succursales, le tout centralisé en un seul endroit.

« Lors de l’ISE de cette année, nous sommes ravis de présenter les solutions d’amélioration de la vie qui ont été développées pour améliorer la vie des gens. Nos images nettes et transparentes se démarquent, en particulier dans un environnement encombré comme celui-ci, et de plus, nos solutions verticales créent de nouvelles possibilités », a déclaré Paik Ki-mun, Vice-Président Senior et Directeur de l’unité commerciale Information Display de LG Electronics Business Solutions Compagny. « Nous trouvons de nouvelles façons de faciliter l’impact positif, quel que soit le domaine. »

Ces solutions commerciales révolutionnaires seront exposées dans le Hall 3 de la Gran Via de Fira Barcelona du 10 au 13 mai. Pour ceux qui ne peuvent pas y assister, LG a une page ISE dédiée à https://www.lg-informationdisplay.com/ise2022 qui comprend des vidéos des zones et du contenu à ajouter en direct pendant l’événement.