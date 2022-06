LG Electronics : un premier centre après-vente voit le jour à Casablanca (VIDEO)

LG Electronics Maroc inaugure, le 23 juin 2022 à Casablanca, son premier centre de service après-vente (SAV) au Maroc.

Situé en plein centre de Casablanca, le nouveau centre SAV de LG Electronics répond aux normes internationales les plus avancées en la matière. Il est équipé de matériels de pointe destinés à assurer la maintenance de tous les produits LG, notamment les machines à laver, les climatiseurs, les réfrigérateurs, les téléviseurs et les lave-vaisselle.

Le lancement de ce grand centre innovant s’inscrit dans le cadre de la stratégie de LG Electronics au Maroc visant à offrir à la clientèle marocaine des produits dotés des dernières innovations technologiques et d’une fiabilité inégalée, mais également à assurer un accompagnement et un conseil permanent auprès de sa clientèle.

L’inauguration du centre a été marquée par la présence de Mr Jungho Kim, Directeur Général de LG Electronics au Maroc et de Mr Abdelali Bachri, Directeur du service à la clientèle de LG Electronics, en plus de plusieurs responsables du groupe leader dans le domaine de l’électronique et électroménagers grand public.

Pour garantir une bonne expérience client au sein de son nouveau centre SAV, LG Electronics a mobilisé des experts qualifiés pour assurer la maintenance et la réparation des produits LG et répondre à toutes les demandes des clients.

Dans le même objectif, un important dispositif de conseil et de suivi des demandes a été mis en place, notamment un service WhatsApp, un numéro de téléphone spécial, en plus d’un service à domicile. Le centre SAV répond aux demandes de tous les utilisateurs des produits de LG Electronics qu’ils soient en garantie ou hors garantie.

« Le centre de services démontre l’engagement continu de LG à investir et à fournir un excellent service après-vente pour répondre aux besoins des consommateurs », a déclaré Mr Abdelali Bachri, Directeur du service à la clientèle de LG Electronics, lors de l’inauguration du centre SAV.

Pour sa part, Mr Jungho Kim, Directeur Général de LG Electronics au Maroc, a souligné que ce nouveau centre est destiné à l’entretien général de tous les produits LG, ajoutant que les équipes de maintenance du centre SAV veilleront au strict respect des spécifications de LG Electronics en termes de service après-vente afin de garantir l’uniformité et la qualité des produits.

Outre le nouveau centre SAV de Casablanca, LG Electronics compte 33 services après-vente agréés répartis entre 9 services exclusifs LG à Casablanca, Rabat, Tanger, Fès et Marrakech, et 24 services agréés (multimarques) présents à travers le Royaume pour répondre aux besoins des clients de LG Electronics.

Le centre SAV de Casablanca sera le premier d’une nouvelle génération de centres de service après-vente innovants et à la pointe de la technologie qui ouvriront prochainement dans les principales villes du Royaume. A travers cet investissement, LG Electronics réaffirme son engagement auprès de sa clientèle marocaine que le groupe met au centre de sa vision.