LG Electronics présente ses dernières innovations à Dubaï

LG Showcase MEA 2023 a ouvert ses portes pour la première fois en quatre ans, présentant les derniers produits révolutionnaires de LG Electronics.

L’événement de deux jours qui s’est tenu à Habtoor City à Dubaï, aux Émirats arabes unis, avec plus de 400 invités, a été le témoin de toutes les dernières innovations qui seront déployées dans la région. Le LG Showcase, qui se tient pour la première fois depuis 2019, rassemble un grand nombre de participants jamais vu et reflète la confiance et l’attente qu’ils ont envers LG en tant que marque et sa gamme passionnante de nouveaux produits. L’événement réaffirme la philosophie « Life’s Good » de l’entreprise, qui cherche à mettre sur le marché des produits innovants qui améliorent l’expérience globale des clients.

Il Hwan Lee, Directeur général de LG MEA Region, a déclaré : « nous sommes ravis que LG Showcase MEA ait repris à Dubaï après la pandémie. Dans le passé, cet événement s’est forgé la réputation de fournir aux visiteurs des expériences de premier plan avec la technologie la plus innovante que LG a développée pour fournir à nos clients des expériences ‘Premières, Uniques et Nouvelles’ et l’événement de cette année est encore meilleur. Malgré les défis auxquels l’industrie a été confrontée ces dernières années, il est merveilleux de voir autant d’invités et de partenaires à l’événement aujourd’hui ».

Les visiteurs ont pu découvrir les nouveaux produits haut de gamme de LG, tels que la gamme LG SIGNATURE de deuxième génération, les téléviseurs OLED sans fil, y compris les éditions du 10e anniversaire, et le réfrigérateur avec MoodUP™. En outre, l’entreprise a mis à disposition sa gamme de produits stratégiques, notamment le téléviseur QNED, le lave-linge Vivace et le climatiseur DualCool. Les invités ont également pu découvrir la nouvelle gamme de produits émergents de LG, qui comprend des lave-vaisselles, des sèche-linges, des systèmes audios, des moniteurs de jeu, des PC, des aspirateurs, des appareils de coiffure, et bien plus encore. Cette année, les points forts sont les expériences première, unique et nouvelle avec les téléviseurs lifestyle et WashTower™. Une attention particulière est portée à la gamme de produits électroménagers intégrés de LG qui renforcent encore la présence et la position de LG sur le marché.

Jungho Kim, Directeur général de LG Electronics Maroc, a déclaré : « tout le monde chez LG est enthousiaste à l’idée de commencer le LG Showcase 2023 MEA. Nous avons toute une série de nouveaux produits et appareils innovants à présenter aux visiteurs pour qu’ils les utilisent et les expérimentent. Avec près de 400 invités confirmés, nous nous attendons à ce que les visiteurs s’intéressent à la façon dont LG envisage l’avenir de la technologie dans les années à venir. Cet événement est également une excellente occasion pour LG de renforcer ses relations commerciales avec ses partenaires locaux. En tant qu’entreprise, nous nous engageons pleinement à soutenir les clients et les partenaires locaux en répondant à leurs besoins et en partageant les valeurs que l’entreprise défend avec Life’s Good ».