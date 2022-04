LG Electronics Maroc organise une conférence avec deux professionnels de la santé (VIDEO)

CONTENU DE MARQUE. La situation actuelle nous amène à prendre davantage conscience de nos habitudes en matière d’hygiène et à passer plus de temps à la maison. C’est le moment opportun pour veiller à ce que nos intérieurs soient aussi hygiéniques que possible.

Une meilleure hygiène à la maison offre de nombreux avantages : vous protéger des allergènes et de la poussière ; conserver des aliments frais plus longtemps ; respirer un air pur et sain pour vous et votre famille. C’est l’objet de la conférence organisée par LG Electronics Maroc, en présence de deux professionnels de la santé, sous le thème : “Une vie plus saine pour nos familles : notre priorité à tous”.