LG Electronics Maroc offre des équipements électroménagers à plusieurs familles nécessiteuses

LG Electronics Maroc noue un partenariat avec le collectif citoyen Dari B7al Nass soutenu par l’association Ndir Lkhir et s’engage à équiper en électroménager les logements de nombreuses familles, en tant qu’entreprise citoyenne et responsable.

En effet, dans le cadre de ce partenariat, LG Electronics Maroc équipe des nouveaux logements familiaux en électroménager en offrant gracieusement des réfrigérateurs, des lave-linges ou encore des téléviseurs.

LG Electronics Maroc a repéré le collectif Dari B7al Nass, dont les actions citoyennes sont en ligne avec les valeurs de la marque. Ce partenariat vient en complément des initiatives de Dari B7al Nass, qui œuvre de manière caritative afin de lever des dons et reloger des familles qui sont dans le besoin.

Ayant pour mission d’offrir un logement digne à des familles démunies, ce collectif, créé en 2019, concrétise ses actions par le biais de « coupons de dignité » consistant à faire participer tous les citoyens dans la matérialisation de ses objectifs. Aujourd’hui, le projet citoyen lance sa 10ème campagne de coupons de la dignité du 14 Mars au 03 Avril 2022 afin de permettre à une 12ème famille de bénéficier d’une maison. Il est irréfutable que l’accès à un logement décent demeure un droit pour tous et la crise liée à la Covid-19 n’a fait que mettre en exergue l’importance et la nécessité d’assurer ce droit.

À propos de cette initiative, le Directeur Général de LG Electronics Maroc, M. Jungho Kim,a déclaré que : « LG Electronics est une entreprise internationale certes, mais nous sommes particulièrement engagés envers les communautés marocaines, depuis plus de 20 ans. Nous sommes honorés de soutenir les actions de DariB7alNass, et de contribuer au bien-être des familles que le collectif aide, avec nos solutions de maisons saines. Ce partenariat représente pour nous une occasion de donner en retour à la communauté et de contribuer, à petite échelle, à améliorer la vie de nombreuses familles. »

A l’avenir, LG Electronics Maroc continuera à soutenir les communautés, comme le confirme Mme Aicha Berrada, Chargée de Communication et Relations Presse LG Electronics Maroc :

» Le bien-être des individus a toujours été au centre de nos préoccupations et nous pensons que, grâce à des maisons équipées et conviviales, nous pouvons contribuer à offrir une vie décente à de nombreuses familles marocaines. »

Présent dans le royaume depuis 22 ans, cette contribution de LG Electronics est une extension de la philosophie de la marque qui consiste à rendre la vie meilleure pour tous. Ainsi, fidèle à sa devise « Life’s Good », LG promet d’améliorer les vies des individus et confirme indubitablement cette volonté d’être à la recherche continue de moyens procurant du bien-être à tous les citoyens. Car selon LG Electronics Maroc, la vie est belle lorsqu’elle est partagée avec les autres.