LG Electronics Maroc met en avant ses nouveautés pour 2022

LG Electronics Maroc a présenté, mardi, sa vision 2022 d’une expérience utilisateur plus inclusive et un style de vie amélioré et a dévoilé les dernières technologies de la marque.

Lors d’un événement organisé à la Galerie d’art Les Tours Végétales en partenariat avec Yasmine Immobilier la société a également présenté la nouvelle direction de LG Electronics Maroc présidée par le directeur général, Jungho Kim.

LG Electronics Maroc estime que la pandémie de la COVID-19 a largement modifié la façon dont les gens interagissent avec le monde, y compris la façon dont les marocains passent leur temps. L’éloignement social et le confinement qui s’en sont résulté eu un impact considérable sur les habitudes quotidiennes et le bien-être des individus, ont notamment indiqué les responsables de la marque, ajoutant que dans un tel contexte, la technologie numérique constitue une source appréciée de formes alternatives de divertissement. En effet, la consommation de télévision au Maroc a grandement augmenté pendant la pandémie de coronavirus.

« Nous prévoyons une nette augmentation du chiffre d’affaires du marché des téléviseurs. De plus, nous nous attendons à ce que la demande de téléviseurs de haute qualité tels que les « OLED » et les téléviseurs de grande taille augmente », a notamment déclaré M. Jungho Kim.

Portée par l’ambition de répondre aux besoins des consommateurs, LG QNED Mini LED illustre parfaitement les avancées du groupe dans le cadre de la création de solutions de divertissement en phase avec la conjoncture actuelle.

Celles-ci entendent procurer une expérience interactive et personnalisée aux téléspectateurs qui profitent du contenu sur des écrans plus grands mais surtout de meilleure qualité à la maison. A cette occasion, il a été procédé à la présentation du LG QNED Mini LED qui combine des mini LED avec les technologies Quantum Dot et NanoCell dans un écran innovant, à la pointe de l’industrie. Cette fusion de technologies permet d’obtenir une image d’une qualité supérieure, avec des noirs plus profonds et des couleurs plus éclatantes, pour offrir une expérience visuelle ultime.

Toujours pour mieux répondre aux besoins et modes de vie des différents utilisateurs, il est possible d’intégrer la plateforme ThinQ AI de LG sur les téléviseurs compatibles. Le procédé phare de la marque, alliant la puissance de l’IA et de l’analyse de données, promet de les doter d’encore plus de fonctionnalités et commodités supplémentaires en cette nouvelle année. Ces dispositifs révolutionnaires confirment encore une fois la volonté de la marque de faire évoluer tous les aspects de la vie quotidienne grâce à l’innovation technologique.

De surcroît, LG dévoile que la marque a été lauréate de nombreux prix et distinctions de la part de divers magazines ayant couvert le Consumer Electronic Show (CES) tenu à Las Vegas en janvier. LG Electronics souligne d’ailleurs qu’une grande collection des prix remportés lors de cet événement mondial figure dans les catégories d’appareils électroménagers et du divertissement à domicile.

Par le biais de ces procédés à la pointe de la technologie, LG entend créer un présent meilleur et démontre qu’elle est résolument tournée vers l’avenir. In fine, toutes ces initiatives entreprises par LG s’aligne parfaitement avec le manifeste du groupe lors de son événement phare « LG World Premiere » au CES 2022 : créer une expérience utilisateur plus inclusive et durable pour un avenir meilleur.

