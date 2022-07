LG Electronics Maroc engagé à aider les familles les plus démunies

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale des entreprises (RSE), LG Electronics Maroc réitère son engagement citoyen en s’associant pour une deuxième collaboration avec le collectif citoyen «Dari B7al Nass». LG Electronics Maroc s’engage ainsi à équiper gracieusement les logements de plusieurs familles démunies en électroménager.

Des réfrigérateurs, des lave-linges et des téléviseurs sont offerts par LG Electronics Maroc aux familles relogés par le collectif «Dari B7al Nass». A la veille de Aid Al Adha, l’objectif est d’offrir à ces familles des logements et des foyers dignes.

LG Electronics Maroc est conscient de l’importance de la famille au sein de la société marocaine et s’efforce à répondre à leurs besoins que ce soit en termes de produits et d’innovations ou en actions solidaires et citoyennes.

«Nous sommes fiers aujourd’hui de soutenir les actions du collectif citoyen Dari B7al Nass avec lequel nous partageons des valeurs saines de solidarité. Depuis plus de 20 ans, nous nous engageons à contribuer au bien-être des familles marocaines par nos innovations et notre politique RSE. Les effets de crise du Covid-19 ont été durs pour plusieurs familles et à travers cette action citoyenne, nous voulons redonner le sourire et la joie à certaines de ces familles», a déclaré M. Jungho Kim, Directeur Général de LG Electronics Maroc.

Pour sa part, Mme Aicha Berrada, Chargée de Communication et Relations Presse LG Electronics Maroc, a souligné que «LG Electronics Maroc met la communauté et le bien-être des individus au centre de ses préoccupations. Disposer d’une maison conviviale et dotée d’un confort à travers d’équipements électroménagers contribue à ce bien-être».

A travers cette action solidaire, LG Electronics Maroc confirme son soutien infaillible aux familles marocaines. En cette période de Aid Al Adha et de festivités, LG Electronics Maroc ambitionne de redonner le sourire à ces familles démunies et de partager avec elles des moments joie et de convivialité.