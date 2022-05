LG Electronics: le chiffre d’affaires (trimestriel) le plus élevé de l’histoire de l’entreprise

LG Electronics Inc. (LG) a annoncé des ventes consolidées de 21,11 trillions de KRW (17,53 milliards de dollars) pour le premier trimestre 2022, soit le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé de l’histoire de l’entreprise.

Le bénéfice d’exploitation de 1,88 trillions de KRW (1,56 milliard de dollars) a été positivement impacté par les revenus de redevances, partiellement compensés par un coût ponctuel de restructuration de la main-d’œuvre.

Par rapport au premier trimestre de l’année dernière, les revenus ont augmenté de 18,5% et la rentabilité a bondi de 6,4%, reflétant une très forte demande des appareils électroménagers LG alors que les consommateurs du monde entier continuent de se concentrer sur une vie plus saine, l’efficacité énergétique et les rénovations domiciliaires. Les ventes de l’unité commerciale des composants automobiles ont augmenté grâce à une demande accrue de pièces automobiles suite à une réponse proactive et préventive aux pénuries de semi-conducteurs automobiles.

La société LG Home Appliance & Air Solution a généré au premier trimestre des ventes de 7,97 trillions de KRW (6,62 milliards de dollars), avec un bénéfice d’exploitation de 447,60 milliards de KRW (371,68 millions de dollars). Les ventes ont augmenté de 18,8 % par rapport au même trimestre l’an dernier, enregistrant le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé de l’unité commerciale. La stabilité de la croissance a été tirée en grande partie par la solide performance des appareils électroménagers haut de gamme et de nouvelles catégories telles que les produits d’hygiène appliqués avec la technologie de la vapeur. Le secteur de l’électroménager s’attend à une croissance continue grâce à l’expansion des ventes à l’étranger dans de nouvelles catégories d’électroménagers.

La société LG Home Entertainment Compagny a enregistré des ventes de 4,06 trillions de KRW (3,38 milliards de dollars) avec un bénéfice d’exploitation de 188,40 milliards de KRW (156,44 millions de dollars). Les ventes ont augmenté de 1,4 % dans la même période l’année dernière, grâce à la demande continue de produits haut de gamme, notamment les téléviseurs OLED et à grand écran en Europe et en Amérique du Nord. L’unité commerciale s’attend à une croissance continue grâce à l’expansion des ventes de téléviseurs haut de gamme, notamment les téléviseurs LG OLED, les téléviseurs QNED et les téléviseurs grand écran.

La société LG Vehicle component Solutions Company a réalisé un chiffre d’affaires de 1,88 trillions KRW (1,56 milliard USD) au premier trimestre. L’augmentation des ventes de 8,5% par rapport à la même période l’an dernier reflète une réponse préventive aux pénuries de semi-conducteurs automobiles. La perte d’exploitation de l’unité commerciale au premier trimestre se réduit à 6,30 milliards KRW (5,23 millions USD) et la société a mis en place une meilleure gestion des coûts pour améliorer encore la rentabilité.

Au premier trimestre, LG Business Solutions Company a enregistré un chiffre d’affaires de 2,02 trillions KRW (1,67 milliard USD), soit une augmentation de 23,7 % par rapport à l’année précédente, en grande partie grâce à la demande continue de produits tels que les moniteurs et les produits PC au début de la saison universitaire et à la reprise du segment B2B, tandis que la compétitivité des produits et l’efficacité opérationnelle se sont également améliorées.

Explication des taux de change du 1er trimestre 2022

Les résultats trimestriels non audités de LG Electronics sont basés sur les IFRS (International Financial Reporting Standards) pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2022. Les montants en won coréen (KRW) sont convertis en dollars américains (USD) au taux moyen du période de trois mois du trimestre correspondant — 1 204,26 KRW par USD.