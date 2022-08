LG : des revenus en nette hausse au second trimestre 2022

LG Electronics Inc. (LG) a annoncé son chiffre d’affaires le plus élevé jamais enregistré au deuxième trimestre, reflétant les fortes ventes d’appareils électroménagers LG dans des régions clés et la croissance rentable de l’activité de composants automobiles de LG alors que l’industrie automobile mondiale rebondit.

LG a déclaré des revenus de 19,5 trillions KRW au deuxième trimestre 2022, soit 15 % de plus qu’au même trimestre de l’année précédente. Le bénéfice d’exploitation du deuxième trimestre s’est élevé à 792,2 milliards de KRW, soit 12 % de moins qu’au premier trimestre de l’année précédente, en grande partie à cause des défis de la chaîne d’approvisionnement et de la hausse des coûts logistiques.

Compte tenu de l’impact commercial lié à l’évolution de la pandémie et de la conjoncture économique, LG tire parti de son portefeuille d’activités complet, en élargissant ses ventes de produits haut de gamme à des produits de masse et en développant des secteurs interentreprises tels que les pièces automobiles.

La LG Home Appliance & Air Solution Company a annoncé des revenus de 8,07 billions KRW au deuxième trimestre. C’est la première fois dans l’histoire de LG qu’une seule unité commerciale dépasse les 8 billions KRW de revenus trimestriels. Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 432,2 milliards de KRW. Les revenus ont augmenté de 18 % par rapport au deuxième trimestre de l’année précédente, principalement grâce à l’augmentation des ventes d’appareils haut de gamme et de nouvelles catégories telles que les produits d’hygiène utilisant la technologie de la vapeur dans les régions clés d’Amérique du Nord et d’Amérique latine. L’unité commerciale prévoit de poursuivre sur sa lancée en améliorant la compétitivité des produits haut de gamme et en renforçant sa gamme de produits de masse.

La LG Home Entertainment Company a enregistré des revenus de 3,46 billions de KRW au deuxième trimestre avec une perte d’exploitation de 18,9 milliards de KRW reflétant l’augmentation des investissements marketing en réponse à l’intensification des conditions du marché. La stratégie de divertissement à domicile de LG se concentrera sur la gestion efficace des dépenses de marketing et la croissance du segment de la télévision haut de gamme, en particulier pendant les saisons de pointe, notamment la Coupe du monde de la FIFA et les vacances.

La LG Vehicle component Solutions Company a réalisé un chiffre d’affaires de 2,03 billions de KRW au deuxième trimestre, soit une augmentation de 19% par rapport à la même période de 2021, ce qui a permis à l’unité commerciale d’être rentable pour la première fois. Les ventes nettement plus élevées ont été stimulées par la réponse proactive de LG à la demande accrue des constructeurs automobiles grâce à une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement. Avec le nuage d’incertitude créé par l’inflation et les risques géopolitiques, la société continuera à établir des relations solides avec les constructeurs automobiles mondiaux ainsi qu’une solide gestion de la structure des coûts pour améliorer encore la rentabilité.

Au deuxième trimestre, LG Business Solutions Company a pu comptabiliser des revenus solides d’une valeur de 1,54 billion de KRW et un bénéfice d’exploitation de 14,3 milliards KRW. Les revenus ont augmenté de 19 % par rapport à l’année précédente en grande partie grâce à la reprise des activités en B2B. La société prévoit de cibler fortement ce segment en plein essor en développant encore plus de solutions personnalisées et en élargissant son portefeuille de produits afin de maintenir une croissance stable.

Activités abandonnées : Les résultats financiers du deuxième trimestre de l’activité de panneaux solaires de LG, qui a été fermée en juin comme annoncé précédemment, sont traités comme une perte des activités abandonnées.