LG annonce ses résultats financiers 2021 Chiffre d'affaires le plus élevé pour l'année complète et le quatrième trimestre de l'histoire de LG Electronics, grâce à une forte demande d'appareils électroménagers et de téléviseurs haut de gamme

LG Electronics Inc. (LG) a poursuivi sa solide performance en 2021, réalisant les revenus annuels les plus élevés de son histoire avec des ventes en année pleine de 74,72 billions de KRW (63,16 milliards de dollars). Cette augmentation de 28,7 % par rapport à 2020 a été principalement attribuée à la hausse des ventes d’appareils électroménagers haut de gamme et de téléviseurs OLED. Le bénéfice d’exploitation de 3,86 billions de KRW (3,27 milliards de dollars) est resté pratiquement inchangé, en baisse de 1% par rapport à l’année précédente.

LG a également enregistré des ventes record au quatrième trimestre avec des revenus de 21 010 milliards de KRW (17,76 milliards de dollars), soit une augmentation de 20,7 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le bénéfice d’exploitation de 677,7 milliards de KRW (572,87 millions de dollars) au cours du trimestre a diminué de 21,4% par rapport au même trimestre de l’année précédente, en grande partie en raison de facteurs tels que la hausse des coûts des matières premières et de la logistique mondiale. Alors que les conditions commerciales difficiles persistent en 2022, LG maintient le cap pour renforcer sa compétitivité en améliorant encore sa structure de coûts et en continuant à étendre la présence de ses appareils et téléviseurs haut de gamme sur le marché mondial.

La société LG Home Appliance & Air Solution a connu une autre année record avec des revenus de 27,11 billions de KRW (22,92 milliards de dollars) en 2021, soit une augmentation de 21,7 % par rapport à l’année précédente, principalement grâce à de solides performances dans de nouvelles catégories d’appareils tels que les produits d’hygiène. Le bénéfice d’exploitation annuel de 2,22 billions de KRW (1,88 milliard de dollars) était inférieur de 2,9 % à celui de l’année précédente en raison de la hausse des coûts des matières premières et de la logistique mondiale. Les revenus records du quatrième trimestre de 6,52 billions de KRW (5,52 milliards de dollars) étaient supérieurs de 17,7% à ceux de la même période en 2020.

La société LG Home Entertainment a enregistré une croissance de ses revenus de 30,6 % en 2021 pour atteindre 17,22 billions KRW (14,56 milliards USD) avec un bénéfice d’exploitation en hausse de 18,1 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 1,1 billion KRW (929,68 millions USD), reflétant le succès de LG à répondre à la demande accrue pour les téléviseurs premium pendant la pandémie. Les revenus du trimestre de 4,99 billions de KRW (4,21 milliards de dollars) ont augmenté de 16,4 % par rapport au quatrième trimestre de l’année précédente et de 19,2 % par rapport au trimestre précédent en raison de la croissance de la demande de téléviseurs OLED et grand écran haut de gamme dans les régions clés de l’Europe et d’Amérique du Nord.

La société LG Vehicle component Solutions Company a augmenté ses revenus de 24 % en 2021 par rapport à 2020 pour atteindre 7 190 milliards KRW (6,08 milliards USD), dépassant pour la première fois les 7 000 milliards KRW. Les revenus du quatrième trimestre de 1,68 billion de KRW (1,42 milliard de dollars) ont diminué de 12,3% par rapport au même trimestre de l’année précédente. Sous le nuage d’incertitude créé par la nouvelle variante COVID-19, le marché automobile mondial a connu des perturbations importantes en raison de la pénurie de semi-conducteurs automobiles.

La société LG Business Solutions a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 6,96 billions KRW (5,89 milliards USD), soit une augmentation de 15,8 % par rapport à l’année précédente, tandis que la hausse des coûts des matériaux et les défis de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné un bénéfice d’exploitation annuel de 144,3 milliards KRW (121,98 millions USD). Les revenus du quatrième trimestre ont augmenté de 14% par rapport à la même période en 2020 pour atteindre 1,72 billion de KRW (1,46 milliard de dollars) grâce à une forte demande de PC et de moniteurs de jeu haut de gamme. Une augmentation du coût de la logistique mondiale et un ralentissement des ventes de modules solaires en raison d’une concurrence accrue ont contribué à une perte d’exploitation de 35,1 milliards KRW (29,67 millions USD) au quatrième trimestre.

Explication des taux de change du 4e trimestre 2021

Les résultats trimestriels non audités de LG Electronics sont basés sur les IFRS (International Financial Reporting Standards) pour la période de trois mois se terminant le 31 décembre 2021. Les montants en won coréen (KRW) sont convertis en dollars américains (USD) au taux moyen du période de trois mois du trimestre correspondant — 1 182,99 KRW par USD.

