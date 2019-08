L’euro se stabilise face au dollar

L’euro se stabilisait mardi face au dollar, les investisseurs gardant l’œil rivé sur le symposium de Jackson Hole dans un contexte de politique monétaire ultra-accommodante.

Bénéficiant ces derniers jours de rumeurs signalant la possibilité que l’Allemagne fasse appel au déficit budgétaire en cas de récession, une hypothèse de plus en plus envisagée après un PIB en baisse de 0,1% au deuxième trimestre, la monnaie unique perdait ainsi 0,02% face au billet vert à 1,1076 dollar.

L’attention des investisseurs reste focalisée sur le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, prévu vendredi au symposium de Jackson Hole, pour avoir de nouvelles indications sur la direction de la politique monétaire des États-Unis Les marchés consulteront également mercredi et jeudi les compte-rendus des précédentes réunion de la Fed et de la Banque centrale européenne. L’essor de la politique monétaire est actuellement le principal sujet sur le marché des changes, alors que les grandes banques centrales s’apprêtent à assouplir davantage leurs politiques.