L’essentiel du Conseil d’Administration de L’ANCFCC

Au début du Conseil, le Président a salué les efforts déployés par l’ANCFCC pour atteindre les indicateurs, positifs, métiers et financiers réalisés ainsi que pour la concrétisation du projet stratégique portant sur l’immatriculation foncière d’ensemble, gratuite, dans le monde rural, qui permet de sécuriser les propriétés foncières rurales et qui contribue au développement d’une dynamique économique et sociale et qui profite généralement aux petits agriculteurs.

Karim TAJMOUATI, Directeur Général de l’ANCFCC, a fait une présentation des différents points inscrits à l’ordre du jour. Il a rappelé les principales réalisations et performances au 30 novembre 2022, notamment :