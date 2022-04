L’essentiel des résultats de Maroc Telecom (T1-2022)

Des résultats opérationnels tirés par la performance des filiales :

» Hausse de 3,6% de la base clients du Groupe, dont +4,4% pour les filiales et +2,0% pour le Maroc, qui atteint près de 76 millions de clients ;

» Léger repli du chiffre d’affaires consolidé (-0,6%*), dû notamment au ralentissement des activités Mobile au Maroc ;

» Croissance du chiffre d’affaires des filiales Moov Africa (+1,8%*), grâce à la croissance soutenue de la Data Mobile (+29%) ;

» Croissance soutenue des revenus de la Data Fixe au Maroc (+8,3%), tirée par l’expansion du parc FTTH (+47%) ;

» Légère baisse de l’EBITDA ajusté du Groupe de 0,1%*, avec -2,2% pour le Maroc et

+2,8%* pour les filiales ;

» Résultat Net ajusté – Part du Groupe en croissance de 2,5%* ;

» Maintien d’un niveau d’investissements Groupe élevé.

Le Groupe Maroc Telecom s’appuie sur la dynamique de ses actifs en Afrique subsaharienne et entame l’année 2022 avec des résultats encourageants.

Le Groupe accompagne l’essor de ses activités, notamment en filiales, par d’importants plans d’investissements et d’optimisation, répartis de manière réfléchie et rationnelle, en particulier sur la Data Mobile, le Mobile Money et le Très Haut Débit Fixe. En tirant le meilleur des synergies Groupe et avec la mutualisation des ressources, Maroc Telecom se donne les moyens d’une croissance organique rentable et continue.

Les chantiers d’innovation et de transformation digitale engagés par le Groupe s’accélèrent pour gagner en agilité face à un environnement de plus en plus exigeant, et continuer d’améliorer l’expérience client.

*Maintien d’un taux de change constant MAD/Ouguiya/Franc CFA

RÉSULTATS CONSOLIDÉS AJUSTÉS* DU GROUPE

(IFRS en millions MAD) T1 2021 T1 2022 Variation Variation à change constant (1) Chiffre d’affaires 8 914 8 770 -1,6% -0,6% EBITDA ajusté 4 561 4 519 -0,9% -0,1% Marge (%) 51,2% 51,5% 0,4 pt 0,3 pt EBITA ajusté 2 746 2 815 2,5% 3,2% Marge (%) 30,8% 32,1% 1,3 pt 1,2 pt Résultat Net ajusté – Part du Groupe 1 474 1 500 1,8% 2,5% Marge (%) 16,5% 17,1% 0,6 pt 0,5 pt CAPEX(2) 418 1 137 172,0% 172,9% Dont fréquences et licences 0 0 CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 4,7% 13,0% 8,3 pt 8,2 pt CFFO ajusté 2 681 3 151 17,5% 18,5% Dette Nette 16 132 12 288 -23,8% -23,1% Dette Nette/EBITDA(3) 0,8x 0,6x

*Les ajustements des indicateurs financiers sont détaillés dans l’annexe 1.

► Parc

Le nombre de clients du Groupe atteint près de 76 millions à fin mars 2022, en progression de 3,6% sur un an, tiré essentiellement par la croissance des parcs Mobile au Maroc et dans les filiales (respectivement +2,8% et +4,4%).

► Chiffre d’affaires

Au 31 mars 2022, le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires consolidé(3) de 8,8 milliards de dirhams, en baisse de 1,6% (-0,6% à taux de change constant(1)), soutenu par les revenus à l’international qui progressent de 1,8% à taux de change constant(1) et compensent en partie la baisse des revenus au Maroc (-2,7%) toujours impactés par l’environnement concurrentiel et règlementaire.

► Résultat opérationnel avant amortissements

À fin mars 2022, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté du Groupe Maroc Telecom est en légère baisse de 0,9% (-0,1% à taux de change constant(1)) pour atteindre 4 519 millions de dirhams, grâce aux efforts continus de maîtrise des coûts opérationnels.

La marge d’EBITDA progresse de 0,3 pt à taux de change constant(1) et se maintient au niveau élevé de 51,5%.

► Résultat opérationnel

À fin mars 2022, le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté consolidé du Groupe Maroc Telecom s’établit à 2 815 millions de dirhams, en hausse de 2,5% (+3,2% à taux de change constant(1)) sous l’effet de la baisse de la charge d’amortissement. La marge d’exploitation ajustée progresse de +1,2 pt à taux de change constant(1) pour atteindre 32,1%.

► Résultat Net– Part du Groupe

Au premier trimestre 2022, le résultat net ajusté part du Groupe ressort en hausse de 2,5% à taux de change constant(1) par rapport au premier trimestre de l’année précédente, du fait de la croissance du résultat net des activités au Maroc comme à l’International.

► Cash Flow

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO(6)) ajustés s’établissent à 3 151 millions de dirhams, en hausse de 17,5% (+18,5% à taux de change constant(1)) par rapport à la même période de 2021.

REVUE DES ACTIVITÉS DU GROUPE

Les ajustements des indicateurs financiers « Maroc » et « International » sont détaillés dans l’annexe 1.

Maroc

(IFRS en millions MAD) T1 2021 T1 2022 Variation Chiffre d’affaires 4 889 4 756 -2,7% Mobile 2 966 2 816 -5,1% Services 2 876 2 703 -6,0% Équipement 91 113 24,7% Fixe 2 370 2 394 1,0% Dont Data Fixe* 910 986 8,3% Élimination et autres revenus -447 -454 EBITDA ajusté 2 672 2 613 -2,2% Marge (%) 54,7% 54,9% 0,3 pt EBITA ajusté 1 744 1 742 -0,1% Marge (%) 35,7% 36,6% 0,9 pt CAPEX(2) 207 726 250,5% Dont fréquences et licences 0 0 CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 4,2% 15,3% 11,0 pt CFFO ajusté 1 221 1 919 57,1% Dette Nette 11 032 7 789 -29,4% Dette Nette/EBITDA(3) 1,0x 0,7x

*La Data Fixe regroupe l’Internet, la TV sur ADSL et les services Data aux entreprises.

À fin mars 2022, les activités au Maroc génèrent un chiffre d’affaires de 4 756 millions de dirhams, en baisse de 2,7% suite au recul des revenus des activités Mobile (-5,1%) dans un contexte règlementaire et concurrentiel difficile, et partiellement compensées par la Data Fixe toujours en croissance soutenue (+8,3%).

Le résultat opérationnel avant amortissement (EBITDA) ajusté s’élève à 2 613 millions de dirhams, en recul de 2,2% par rapport à la même période de l’année précédente. La marge d’EBITDA s’améliore de 0,3 pt pour s’établir au niveau élevé de 54,9%.

Le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté ressort à 1 742 millions de dirhams, quasi stable (-0,1%) en raison de la baisse des charges d’amortissements. La marge d’EBITA ajusté s’établit à 36,6%, en amélioration de 0,9 pt.

À fin mars 2022, les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO(6)) ajustés s’améliorent de 57,1% pour atteindre 1 919 millions de dirhams.

Mobile

Unité T1 2021 T1 2022 Variation Parc(8) (000) 19 335 19 867 2,8% Prépayé (000) 17 011 17 487 2,8% Postpayé (000) 2 324 2 380 2,4% Dont Internet 3G/4G+(9) (000) 10 841 10 287 -5,1% ARPU(10) (MAD/mois) 48,7 44,9 -7,9%

À fin mars 2022, le parc(8) Mobile compte 19,9 millions de clients, en hausse de 2,8% sur un an.

À fin mars 2022, le chiffre d’affaires Mobile enregistre une baisse de 5,1% par rapport à la même période de l’année précédente, toujours fortement impacté par le contexte réglementaire et concurrentiel.

L’ARPU(10) mixte du T1 2022 s’élève à 44,9 dirhams, en retrait de 7,9% sur un an.

Fixe et Internet

Unité T1 2021 T1 2022 Variation Lignes Fixe (000) 2 010 1 959 -2,6% Accès Haut Débit(11) (000) 1 750 1 723 -1,6%

Le parc Fixe perd 2,6% et s’établit à près de 2,0 millions de lignes à fin mars 2022. Le parc Haut Débit compte 1,7 million d’abonnés, tiré par l’expansion du parc FTTH (+47%) qui compense en partie les pertes de clients ADSL.

Les activités Fixe et Internet génèrent un chiffre d’affaires de 2 394 millions de dirhams en hausse de 1,0% par rapport à 2021. L’importante croissance de la Data Fixe (+8,3%) compense la baisse de la voix.

International

Indicateurs financiers

(IFRS en millions MAD) T1 2021 T1 2022 Variation Variation à change constant (1) Chiffre d’affaires 4 292 4 282 -0,2% 1,8% Dont services Mobile 3 963 3 960 -0,1% 2,0% EBITDA ajusté 1 889 1 906 0,9% 2,8% Marge (%) 44,0% 44,5% 0,5 pt 0,4 pt EBITA ajusté 1 002 1 074 7,2% 9,0% Marge (%) 23,3% 25,1% 1,7 pt 1,7 pt CAPEX(2) 211 411 94,9% 96,8% Dont fréquences et licences 0 0 CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 4,9% 9,6% 4,7 pt 4,6 pt CFFO ajusté 1 460 1 232 -15,6% -13,8% Dette Nette 6 428 5 249 -18,3% -16,6% Dette Nette/EBITDA(3) 0,8x 0,6x

Au cours du premier trimestre 2022, les activités du Groupe à l’International enregistrent un chiffre d’affaires de 4,3 milliards de dirhams, en hausse de 1,8% à taux de change constant(1), porté par la croissance de la Data Mobile (+29%). Hors baisse des terminaisons d’appel, les revenus des filiales progressent de 2,8% à taux de change constant(1).

Sur la même période, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté s’établit à 1 906 millions de dirhams, en hausse de 0,9% (+2,8% à taux de change constant(1)) tiré par la hausse du chiffre d’affaires.

Le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté du premier trimestre 2022 atteint 1 074 millions de dirhams, en hausse de 9,0% à taux de change constant(1), grâce à la croissance de l’EBITDA et la baisse de la charge d’amortissement.

Les flux nets de trésorerie opérationnels ajustés (CFFO(6)) ressortent à 1 232 millions de dirhams, en baisse de 13,8% à taux de change constant(1), en lien principalement avec la hausse de 97% des investissements à taux de change constant(1).

Indicateurs opérationnels

Unité T1 2021 T1 2022 Variation Mobile Parc(8) (000) 49 600 51 786 Mauritanie 2 667 3 031 13,7% Burkina Faso 9 708 10 637 9,6% Gabon 1 585 1 533 -3,3% Mali 9 567 9 263 -3,2% Côte d’Ivoire 10 071 10 727 6,5% Bénin 4 811 5 261 9,3% Togo 3 184 2 601 -18,3% Niger 3 048 3 202 5,0% Centrafrique 192 213 11,1% Tchad 4 766 5 318 11,6% Fixe Parc (000) 343 355 Mauritanie 58 57 -1,3% Burkina Faso 75 76 1,0% Gabon 27 34 24,1% Mali 182 188 2,9% Haut Débit Fixe Parc (11) (000) 135 147 Mauritanie 20 19 -2,2% Burkina Faso 15 16 8,2% Gabon 23 30 32,4% Mali 78 82 4,8%

Notes :

Maintien d’un taux de change constant MAD/Ouguiya/ Franc

Les CAPEX correspondent aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles comptabilisées sur la période.

Le ratio dette nette/EBITDA exclut l’impact de la norme IFRS16, et tient compte de l’annualisation de l’EBITDA.

Maroc Telecom consolide dans ses comptes la société Casanet ainsi que les filiales Moov Africa en Mauritanie, Burkina Faso, Gabon, Mali, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Niger, Centrafrique, et

L’EBITA correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises, les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises et les autres produits et charges liés aux opérations d’investissements financiers et aux opérations avec les actionnaires (sauf lorsqu’elles sont directement comptabilisées en capitaux propres).

Le CFFO comprend les flux nets de trésorerie provenant des activités d’exploitation avant impôts, tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie, ainsi que les dividendes reçus des sociétés mises en équivalence et des participations non consolidées. Il comprend aussi les investissements industriels nets, qui correspondent aux sorties nettes de trésorerie liée aux acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et

Emprunts et autres passifs courants et non courants moins trésorerie (et équivalents de trésorerie) y compris le cash bloqué pour emprunts

Le parc actif est constitué des clients prépayés, ayant émis ou reçu un appel voix (hors appel en provenance de l’ERPT concerné ou de ses Centres de Relations Clients) ou émis un SMS/MMS ou ayant fait usage des services Data (hors échanges de données techniques avec le réseau de l’ERPT concerné) durant les trois derniers mois, et des clients postpayés non résiliés.

Le parc actif de l’Internet Mobile 3G et 4G+ inclut les détenteurs d’un contrat d’abonnement postpayé (couplé ou non avec une offre voix) et les détenteurs d’une souscription de type prépayé au service Internet ayant effectué au moins une recharge durant les trois derniers mois ou dont le crédit est valide et qui ont utilisé le service durant cette période.

L’ARPU se définit comme le chiffre d’affaires (généré par les appels entrants et sortants et par les services de données) net des promotions, hors roaming et ventes d’équipement, divisé par le parc moyen de la période. Il s’agit ici de l’ARPU mixte des segments prépayé et postpayé.

Le parc haut débit inclut les accès ADSL, FTTH et les liaisons louées et inclut également le parc CDMA au

Avertissement Important :

Déclarations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des déclarations et éléments de nature prévisionnelle relatifs à la situation financière, aux résultats des opérations, à la stratégie et aux perspectives de Maroc Telecom ainsi qu’aux impacts de certaines opérations. Même si Maroc Telecom estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes connus ou inconnus, dont la plupart sont hors de notre contrôle, notamment les risques décrits dans les documents publics déposés par Maroc Telecom auprès de l’Autorité Marocaine du marché des capitaux (www.ammc.ma) et de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org), également disponibles en langue française sur notre site (www.iam.ma). Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion. Maroc Telecom ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un évènement futur ou de tout autre raison, sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles

2.19 et suivants de la circulaire de l’autorité marocaine du marché des capitaux et 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Maroc Telecom est un opérateur global de télécommunications au Maroc, leader sur l’ensemble de ses segments d’activités, Fixe, Mobile et Internet. Il s’est développé à l’international et est aujourd’hui présent dans onze pays en Afrique. Maroc Telecom est coté simultanément à Casablanca et à Paris et ses actionnaires de référence sont la Société de Participation dans les Télécommunications (SPT)* (53%) et le Royaume du Maroc (22%).

* SPT est une société de droit marocain contrôlée par Etisalat.

Annexe 1 : Passage des indicateurs financiers ajustés aux indicateurs financiers publiés

L’EBITDA ajusté, l’EBITA ajusté, le Résultat Net ajusté part du Groupe et le CFFO ajusté, sont des mesures à caractère non strictement comptable et doivent être considérés comme des informations complémentaires. Ils illustrent mieux les performances du Groupe en excluant les éléments exceptionnels.

(en millions MAD) T1 2021 T1 2022 Maroc International Groupe Maroc International Groupe EBITDA ajusté 2 672 1 889 4 561 2 613 1 906 4 519 EBITDA publié 2 672 1 889 4 561 2 613 1 906 4 519 EBITA ajusté 1 744 1 002 2 746 1 742 1 074 2 815 Charges de restructuration -2 -2 EBITA publié 1 744 1 002 2 746 1 742 1 071 2 813 Résultat Net ajusté – Part du Groupe 1 474 1 500 Charges de restructuration -1 Résultat Net publié – Part du Groupe 1 474 1 499 CFFO ajusté 1 221 1 460 2 681 1 919 1 232 3 151 Charges de restructuration 2 2 CFFO publié 1 221 1 460 2 681 1 919 1 229 3 148

Annexe 2 : Impact de l’adoption de la norme IFRS 16

T1 2021 T1 2022 Maroc International Groupe Maroc International Groupe

À fin mars 2022, les impacts de l’application de la norme IFRS16 sur les principaux indicateurs de Maroc Telecom se présentent comme suit :

(en millions MAD) EBITDA ajusté 64 74 138 65 60 125 EBITA ajusté 5 11 16 4 11 16 Résultat Net ajusté part du Groupe -4 0 CFFO ajusté 64 74 138 65 60 125 Dette nette 812 656 1 468 755 691 1 447

T1 2021 T1 2022 (en millions MAD) Maroc International Groupe Maroc International Grou EBITDA ajusté 64 74 138 65 60 12 EBITA ajusté 5 11 16 4 11 16 Résultat Net ajusté part du Groupe -4 0

CFFO ajusté 64 74 138 65 Dette nette 812 656 1 468 755 691 1 44

60 12