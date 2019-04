L’Espagne reste le premier partenaire commercial du Maroc (Eurostat)

L’Espagne s’est maintenue comme le premier partenaire commercial du Maroc en janvier dernier, aussi bien en termes d’exportations que d’importations, et ce pour la septième année consécutive, selon l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat).

Les exportations de l’Union européenne (UE) vers le Maroc ont augmenté de 8,9% en janvier dernier, en glissement annuel, précise la même source, notant que l’Espagne a maintenu sa position comme le premier fournisseur du Royaume, en s’accaparant 35,5% du total des exportations européennes.

Pour leur part, les importations européennes d’origine marocaine ont crû de 3,5% en janvier dernier, sur un an, précise-t-on de même source.

Le pays ibérique a été aussi le premier client du Maroc au cours du premier mois de 2019, en s’adjugeant 41,1% du total des importations de l’UE, soit 10% de plus qu’en janvier 2018, suivi de la France (30,4%), l’Italie (6,9%), l’Allemagne (4,6%) et du Royaume-Uni (4,5%). Pour sa part, le Maroc s’est maintenu comme le 11ème fournisseur de l’Espagne à travers le monde lors de la même période et le 4ème en dehors de l’Union européenne, derrière la Chine, les États-Unis et la Turquie.

Les importations de produits marocains par l’Espagne ont ainsi augmenté de 10,1% en janvier dernier par rapport au même mois de l’année précédente, en raison d’une progression de 63% des importations de baies et de petits fruits, de 30% des légumes et de 62% des équipements automobiles, malgré une baisse de 17% des importations de voitures, explique la même source.

Pour leur part, les exportations espagnoles vers le Maroc ont crû de 9% à fin janvier dernier, en glissement annuel, pour atteindre 703 millions d’euros, tandis que les exportations totales espagnoles ont chuté de 1,3% durant cette période.

Le nombre d’entreprises espagnoles ayant exporté des biens au Maroc s’est établi à 5.481 unités en janvier dernier, en hausse de 5,7% sur un an, dont 3.351 sont des exportateurs réguliers.

Ces chiffres font ainsi du Maroc le 8è client de l’Espagne au cours du premier mois de 2019. La part de marché espagnol au Royaume est ainsi passée de 2,9% à 3,1% entre janvier 2018 et le même mois de l’année en cours. Le taux de couverture de l’Espagne avec le Maroc a atteint 122% en janvier dernier, contre 123,59% en 2018, ce qui confirme la complémentarité entre les deux pays et l’évolution vers un équilibre entre leurs exportations et importations.

S.L. (avec MAP)