Lesieur Cristal : parfaite gestion de sourcing, de distribution et de capital humain

L’outil industriel de Lesieur Cristal permet de traiter plus de 300.000 tonnes par an de graines oléagineuses (Tournesol, Colza et Soja). Ainsi plus de 370.000 T/an d’huiles brutes sont raffinées permettant d’obtenir un produit d’une excellente qualité nutritionnelle et gustative. Pour ce qui est des lignes de savonnerie, le groupe produit plus de 45.000 T/an de savons durs, en pâte, et liquide. La trituration d’olives traite, quant à elle, 15.000 T/an d’olives. Par ailleurs, Lesieur Cristal conditionne une gamme très étendue d’huile de table, d’huile d’olive et de savon, atteignant les 350.000 T/an.

Par ailleurs, pour assurer une gestion efficace de ses lignes de production, Lesieur Cristal dispose d’une capacité de stockage importante de l’ordre de 50.000 Tonnes d’huiles brutes et raffinées, ainsi qu’une capacité de stockage des produits finis de l’ordre de 12 000 tonnes. Ceci permet à Lesieur Cristal d’approvisionner le marché dans les meilleurs délais.

Lesieur Cristal a entamé une démarche Qualité Sécurité Alimentaire et Environnement volontariste. Le groupe est au premier rang des acteurs œuvrant pour la qualité, la sécurité des aliments et la préservation de l’environnement, grâce à un système de management intégré, certifié ISO 9001, FSSC 22000 et ISO 14001.

Rappelons que le site industriel de Lesieur Cristal à Ain Harrouda est le plus grand site en Afrique dans sa catégorie et un des plus grands et des plus performants sites à l’échelle mondiale. Son outil industriel, « state of the art », est doté des dernières technologies et des moyens de gestion les plus modérés, permettant à Lesieur Cristal de présenter au consommateur un produit de qualité irréprochable et un produit compétitif sur le marché local et international.

Un réseau de distribution rodé

Pour assurer l’approvisionnement du marché, Lesieur Cristal compte sur un système de distribution bien rodé, qui s’étend à toutes les régions du royaume. En effet, le groupe dispose de 13 agences commerciales réparties sur les principales villes et de plus de 330 agents commerciaux tous équipés de solutions de pointe intégrées à la force de vente.

Côté Supply Chain, Lesieur Cristal s’appuie sur l’une des plus grandes flottes de distribution au Maroc couvrant tout le territoire marocain, avec un total de 300 véhicules constitués des camions de livraison et des camions de grande, moyenne et petite capacité. Ceci assure une capacité de livraison pour les différents formats et canaux de distribution. Ainsi, plus de 60.000 détaillants traditionnels et plus de 2.000 grossistes sont visité chaque semaine.

Le capital humain, un levier de croissance

Lesieur Cristal tire sa force de l’engagement et du dévouement de son capital humain, il emploie plus de 1500 collaborateurs. Ces forces vives du groupe sont au cœur de sa stratégie de Ressources humaines, axée sur une formation pointue et individuelle, assurant une meilleure maîtrise des dernières technologies présentes sur le marché mondial des oléagineux. Grâce à son business plan RH, Lesieur Cristal assure une meilleure couverture