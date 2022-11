Lesieur Cristal démarre une nouvelle ligne de production de savon au Sénégal (VIDEO)

Lesieur Cristal et sa filiale, OLEOSEN, ont dévoilé ce jour leur nouvelle savonnerie. Ce développement des capacités de production pour le marché local et les pays voisins concrétise l’ambition de Lesieur Cristal d’accélérer son développement en Afrique, en ligne avec ses priorités stratégiques et celles d’Avril.

Lesieur Cristal initie une nouvelle phase de croissance de ses activités en Afrique, en coopération avec Avril, son actionnaire de référence, qui lui a confié en 2021 le développement de ses actifs africains dans le secteur de la grande consommation.

L’entreprise marocaine vise en effet à devenir l’acteur de référence sur les marchés africains des huiles de table, des huiles d’olive, des savons, de la margarine et des condiments. Elle entend ainsi développer sa présence sur le continent tout en diversifiant ses activités et son offre de produits de qualité afin de répondre à la demande croissante sur le secteur des biens de consommation. Elle s’appuie sur la force de frappe de ces filiales locales, dont OLEOSEN, pour la région de l’Afrique subsaharienne.

OLEOSEN, qui dispose déjà d’une usine de raffinage et de conditionnement d’huiles de tables à Dakar, diversifie sa production avec le lancement d’une nouvelle unité industrielle de savonnerie. Basée sur son site historique à Dakar, cette unité de dernière génération qui s’étend sur une superficie de 2. 500m², est dédiée à la fabrication de produits d’hygiène corporelle à la marque « La main ».

Dotée d’une ligne de production à la pointe des standards, ce nouvel outil allie performance et puissance, avec une capacité de production de plus de 30 000 tonnes de savon par an.

La nouvelle implantation a permis la création de 115 emplois, au profit des populations de la région de Dakar. Le recrutement d’une centaine de personnes supplémentaires est prévu à terme pour répondre aux différents besoins du site.

Les travaux de génie civil pour la construction de l’usine ont été confiés à des entreprises locales reconnues pour leur savoir-faire et leur respect des normes en matière de santé et de sécurité au travail. Le projet a été réalisé dans les délais, pour un démarrage en 2022, malgré les perturbations et les restrictions liées au contexte sanitaire de la Covid-19.

L’ensemble représente un investissement de plus de 65 millions de dirhams (6 millions d’euros).

Pour Brahim Laroui, Directeur Général de Lesieur Cristal : «Le développement de Lesieur Cristal à l’international constitue un des piliers de notre redéploiement stratégique. Au-delà de la production d’huiles qui est notre cœur de métier, nous souhaitons nous développer sur nos autres savoir-faire historiques. L’activité de savonnerie en fait partie. L’ouverture du nouveau site de Dakar va nous permettre de répondre à la demande en forte croissance du marché sénégalais, mais aussi bénéficier de la position régionale et des atouts logistiques du pays pour pouvoir exporter vers les nouveaux marchés que nous ciblons, comme le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. ».

Pour Désiré Ouedraogo, Directeur Général de OLEOSEN. «Acteur confirmé sur le marché sénégalais, OLEOSEN apporte une réelle valeur ajoutée à l’économie du pays, et contribue au rayonnement de nos actionnaires de références en Afrique. Nous avons d’autre part un atout essentiel : celui de pouvoir compter sur une équipe talentueuse de femmes et d’hommes qui pourra élaborer localement des offres commerciales cohérentes avec les attentes de ces nouveaux marchés. »

Pour Stéphane Yrlès, Secrétaire Général d’Avril : «Ce déploiement d’envergure réalisé au Sénégal est un exemple de coopération réussie. C’est une nouvelle concrétisation de nos ambitions communes en Afrique. Fort du succès sur son marché national, OLEOSEN va poursuivre son rôle de porte d’entrée de la région UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine), offrant ainsi Lesieur Cristal, un véritable tremplin de croissance vers de nouveaux pays, en ligne avec notre souhait de renforcer notre démarche commune de création de souveraineté alimentaire en Afrique. »