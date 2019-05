Les vols de la RAM affectés par la grève en France

Certains vols de Royal Air Maroc (RAM) au départ et à l’arrivée des aéroports de Paris Orly, Lyon, Marseille et Toulouse connaîtront des perturbations, en raison de la grève de la fonction publique en France le jeudi 9 mai.

Dans un communiqué parvenu mercredi à la MAP, la compagnie aérienne nationale invite ses voyageurs à vérifier si leurs vols sont concernés par ces perturbations, avant de se rendre à l’aéroport.

Pour plus d’informations, RAM recommande à ses clients de contacter son centre d’appels, via ses numéros marocain et international, au 0890000800 et +212522489797.

Une grève dans la fonction publique est organisée, jeudi en France, contre un projet de réforme du gouvernement, à l’appel de l’ensemble des syndicats représentatifs des fonctionnaires.

Cette journée de mobilisation intervient alors que l’Assemblée nationale doit débuter lundi l’examen d’un projet de loi «de transformation de la fonction publique».

Les organisations syndicales dénoncent «la portée très grave du texte» pour les agents comme pour les usagers.

Il s’agit de la quatrième grève du genre sous l’actuel gouvernement. Mais c’est la première fois que l’ensemble des syndicats représentatifs des fonctionnaires, neuf au total (CGT, CFDT, FO, FSU, Solidaires, Unsa, FA-FP, CFE-CGC et CFTC), y prennent part, soulignent les médias du pays qui indiquent que plus de 100 rassemblements sont prévus dans toute la France.

La délicate réforme de la fonction publique est l’un des grands chantiers du gouvernement français pour 2019. Ses contours, qui suscitent le mécontentement des syndicats, portent principalement sur la suppression de 120.000 postes d’ici 2022, la rémunération au mérite, ou encore le recours accru aux contractuels.

Lors de sa conférence de presse de sortie du grand débat national, lancé en réponse aux revendications des « gilets jaunes », le président français Emmanuel Macron avait fait part de sa disposition à abandonner l’objectif de supprimer 120.000 postes de fonctionnaires sur le quinquennat s’il s’avère impossible à atteindre.

La France compte environ 5,5 millions de salariés dans les trois fonctions publiques (d’État, territoriale et hospitalière).

S.L. (avec MAP)