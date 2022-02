Les tendances du marché immobilier par ville (Rabat, Casablanca, Marrakech)

Dans le contexte actuel de redressement des économies, comment s’est globalement comporté l’indice des prix des actifs immobiliers ? Que dégage la tendance globale du marché immobilier au cours de l’année 2021 ? La dernière publication de Bank Al-Maghrib et l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) fait le point.

Sur l’ensemble de l’année 2021, l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) s’est déprécié de 3,2%, résultat des diminutions de 4% des prix des actifs résidentiels, de 1,7% de ceux des terrains et de 4,3% de ceux des biens à usage professionnel. Quant au nombre de transactions, et après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, il a enregistré une hausse de 32,8%, recouvrant des augmentations de 26,1% pour le résidentiel, de 50,1% pour les terrains et de 45,9% pour les biens à usage professionnel.

les prix ont stagné au quatrième trimestre

Au 4e trimestre de 2021, l’indice des prix des actifs immobiliers a enregistré une stagnation de 0,2%, résultat des augmentations de 0,4% des prix du résidentiel et de 2,3% de ceux des biens à usage professionnel. Les prix des terrains, ayant en revanche accusé une baisse de 0,2%. En parallèle, le nombre de transactions a marqué une hausse de 35,1% avec des accroissements de 43,2% pour le résidentiel, de 20,9% pour les terrains et de 20,6% pour les biens à usage professionnel. En glissement annuel, l’indice des prix des actifs immobiliers s’est déprécié de 6%. La baisse a concerné l’ensemble des catégories de biens, avec des taux de 7,6% pour le résidentiel, de 3,7% pour les terrains et de 5,2% pour les biens à usage professionnel. Pour ce qui est du nombre de transactions, il a marqué un repli de 14,7% reflétant des baisses de 16,8% pour les biens résidentiels et de 16,5% pour les terrains et une hausse de 6,5% pour les biens à usage professionnel.

Les prix des villas ont reculé dans le résidentiel

En glissement trimestriel, les prix du résidentiel ont progressé de 0,4% en relation avec les hausses de 0,3% des prix des appartements et de 0,9% de ceux des maisons. En revanche, les prix des villas ont reculé de 1,4%. Pour ce qui est des transactions, elles ont enregistré une hausse de 43,2%, avec des progressions de 44,8% pour les appartements, de 24% pour les maisons et de 33,1% pour les villas. En glissement annuel, les prix du résidentiel se sont dépréciés de 7,6%, reflétant des baisses de prix de 8,8% pour les appartements, de 3,2% pour les maisons et de 7,1% pour les villas. Pour ce qui est des transactions, leur nombre a accusé un recul de 16,8%, résultat des baisses des ventes des appartements de 17,6% et des villas de 32,3%, celles des maisons ayant, en revanche, augmenté de 4,4%.En glissement trimestriel, les prix des terrains ont stagné de 0,2%. En parallèle, les transactions ont progressé de 20,9% d’un trimestre à l’autre. En glissement annuel, les prix du foncier se sont repliés de 3,7%, et le nombre de transactions a reculé de 16,5%.

Les prix des locaux commerciaux ont fluctué à la hausse

En glissement trimestriel, les prix des biens à usage professionnel ont marqué une hausse de 2,3%, recouvrant un accroissement de 2,7% de ceux des locaux commerciaux et une baisse de 0,4% des prix des bureaux. Quant au nombre de transactions, il a augmenté de 20,6%, reflétant une hausse de 26,8% pour les locaux commerciaux et un repli de 5,4% pour les bureaux. En glissement annuel, les prix affichent un repli de 5,2%, avec des baisses des prix de 6,3% pour les locaux commerciaux et de 0,6% pour les bureaux. Pour leur part, les transactions ont enregistré une hausse de 6,5%, résultat des progressions de 7% des ventes des locaux commerciaux et de 3,8% de celles des bureaux.

Tendance du marché immobilier par ville : Casablanca enregistre les plus fortes dépréciations

À Casablanca, les prix ont augmenté de 0,6% d’un trimestre à l’autre, résultat des hausses de 0,8% pour le résidentiel, de 1,3% pour les terrains et de 0,4% pour les biens à usage professionnel. Concernant les ventes, elles ont enregistré un accroissement de 65%, reflétant des hausses des transactions des biens résidentiels (78,2%), des terrains (33,2%) et des actifs à usage professionnel (21,6%). Sur l’ensemble de l’année, l’indice des prix s’est déprécié de 4,2% et les transactions ont augmenté de 23,4%.

Au niveau de Rabat, les prix ont marqué une hausse trimestrielle de 3,9%, recouvrant des augmentations des prix des biens résidentiels (5%) et des terrains (9,5%) et une baisse de ceux des actifs à usage professionnel (12,9%). Concernant les transactions, elles ont marqué une progression de 41,9%, traduisant l’accroissement des ventes des biens résidentiels (38,9%), des terrains (75,9%) et des biens à usage professionnel (48,6%). Pour l’ensemble de l’année 2021, les prix ont baissé de 3,5% et les transactions ont progressé de 37,8%.

À Marrakech, les prix se sont dépréciés de 2,5% d’un trimestre à l’autre, en liaison avec la baisse de 1% des prix des biens résidentiels et de 3,5% de ceux des terrains. Les prix des biens à usage professionnels ayant, en revanche, progressé de 3,9%. En parallèle, les transactions ont marqué une augmentation de 52,8%, reflétant celle de l’ensemble des catégories de biens avec 76,5% pour les biens résidentiels, 15,9% pour les terrains et 3,2% pour les biens à usage professionnel. À Tanger, l’indice des prix a stagné par rapport au trimestre précédent, avec des baisses de 0,5% pour le résidentiel et de 1,5% pour les terrains et une hausse de 13% pour les actifs à usage professionnel. Les ventes ont augmenté de 23,1%, recouvrant des hausses de 32,4% des biens résidentiels et de 19,8% des terrains et une baisse de 24,6% des biens à usage professionnel. Pour l’ensemble de l’année, les prix ont baissé de 3,2% et le nombre de transactions a augmenté de 43,4%.

Modeste Kouamé / avec Les Inspirations ÉCO