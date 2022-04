Les Succursales Renault Dacia organisent la 6ème édition du salon Ramadan Expo 2022

Dans une démarche continue d’être au plus près de ses clients, les Succursales Renault Dacia Maroc reviennent, durant ce mois sacré, avec le traditionnel Ramadan Expo.

Tenue du 15 au 29 avril, cette expo-vente est organisée au cœur de Casablanca sur une superficie de 2000m² sur le parking jouxtant le Paradise Club de Casablanca.

Ouvert gratuitement au grand public 7 jours sur 7 de 14h à minuit, le Ramadan Expo couvre l’ensemble des activités commerciales et services proposés par Renault Commerce Maroc, à savoir la vente de véhicules neufs et d’occasion des marques Dacia et Renault, mais également des véhicules utilitaires. Les clients auront la possibilité de se renseigner sur place sur les promotions inédites et l’offre de financement à partir de 0DH d’apport.

« Parce que Ramadan Expo se veut être à l’image des Succursales Renault et Dacia Maroc, nous avons mis en place pour une première fois au niveau de cette exposition un atelier mobile réservé aux services après-vente ainsi qu’un service de reprise du véhicule d’occasion avec expertise réalisée par des professionnels de l’expertise » Souhail Houmaini – Directeur Du Pôle Des Succursales Renault Commerce Maroc

Et dans le but de créer une expérience unique et chaleureuse pour les visiteurs-acheteurs, toute une panoplie d’animations et d’activités ludiques et divertissantes pour petits et grands a été prévue (tournois de Babyfoot, compétitions de PS4, soirées Karaoké, espaces pour enfants, parades, etc.). Ramadan Expo offre ainsi une belle occasion de bénéficier des offres et remises sur les modèles Dacia et Renault, tout en profitant d’une ambiance conviviale.

1er distributeur automobile dans le Royaume, les succursales Maroc sont aujourd’hui la référence en termes de respect des standards, d’innovation et de savoir-faire exigés par Renault Group. Fort de ses 5 succursales à Casablanca, le réseau des succursales représente 70% des ventes de Renault Commerce Maroc dans la capitale économique, 25% des volumes de ventes du Groupe dans le pays et le tiers du chiffre d’affaires de pièces de rechange.

Un positionnement renforcé par le développement de services inédits pour tous les clients Renault et Dacia tels qu’un site d’achat de véhicules 100% en ligne, un call center dédié, un atelier mobile mécanique, une navette client ou encore deux showrooms de véhicules d’occasion sur Ain Sebaa et récemment sur Lissasfa dans le respect des conditions de sécurité et normes qualité de Renault Group.