Les startups du programme U-Founders se dévoilent au grand public

Nous vous dévoilons ci-dessous la liste des 17 startups ayant été invitées à pitcher leurs solutions lors de ce Démo Day :

Black Smart Box (BSB) :

BSB est une startup spécialisée dans les domaines de l’IOT, de l’électronique et des systèmes embarqués, orientés vers la thématique de la mobilité et du transport.

CWT :

CWT est une plateforme collaborative, permettant de mettre au même niveau d’information l’ensemble des collaborateurs/intervenants d’une structure ou d’un projet, à travers un tableau de bord centralisant l’ensemble des informations.

DIGI FIRM :

DIGI FIRM est une startup fournissant des services en ingénierie informatique et agronomique, spécialisée dans le conseil, l’édition et le développement de solutions métiers standards et sur-mesure.

GST-AVICOLE :

GST-AVICOLE est une solution permettant d’augmenter la productivité d’un élevage avicole en adoptant un suivi par lots de la production avicole sur la base de métriques de référence.

H KIDS :

H KIDS est une startup spécialisée dans la fabrication locale de mobilier enfant avec une approche technologique, offrant la possibilité aux parents de personnaliser leurs meubles.

HOOTA.ma :

HOOTA.ma est une marketplace spécialisée dans la vente de produits électroniques usagés et remis à neuf, fournissant un SAV qualifié, une garantie sur les produits et plusieurs moyens de paiement, visant à rassurer les acheteurs.

Khasni :

Khasni est une plateforme ayant pour but d’assurer la rencontre entre l’offre et la demande d’un service pour tous les particuliers et professionnels.

Lastarto.io :

Lastarto.io est une plateforme de mise en relation et de téléprospection en ligne dédiée aux centres d’appels et travailleurs, qui propose une solution smart data et des outils permettant d’accroître leur efficacité commerciale, leur productivité et leur accès au marché.

Lmarchi.ma :

Lmarchi.ma est une marketplace dédiée à la vente de consommables (viandes, pains, sauces, emballages…) et de fruits et légumes pour les snacks, sans passer par les intermédiaires.