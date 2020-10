Les smartwatches de Huawei à des prix exceptionnels

HUAWEI lance une campagne inédite sur le thème : “Restez actifs !”. En effet, dès le 16 octobre, ses smartwatches seront proposées à des prix exceptionnels sur la boutique en ligne officielle de la marque HuaweiMall.ma.

Les écoles ont ouvert, les bureaux aussi, mais contrairement aux rentrées précédentes beaucoup de gens travaillent chez eux et sont donc moins actifs que d’habitude, cette période si spéciale l’oblige. Pour bien commencer l’année dans ce contexte, une montre intelligente peut s’avérer un compagnon idéal.

Les smartwatches de HUAWEI ont tout ce qu’il faut pour vous accompagner au quotidien. Elles mesurent un nombre incroyables de choses : votre sommeil, vos entraînements, votre rythme cardiaque, votre niveau de stress, et même la saturation en oxygène dans votre sang !

Toutes les montres intelligentes de HUAWEI délivrent des performances uniques.

Par exemple, la HUAWEI WATCH FIT est parfaite pour votre poignet. Elle est dotée d’un grand écran HD élégant, avec un affichage incroyablement précis de 16,7 millions de couleurs, et offre une large variété de couleurs pour des bracelets toujours plus tendances. Elle vous permet aussi de personnaliser votre affichage parmi plus de 130 habillages, ou de choisir tout simplement une photographie que vous aimez en la transférant depuis votre téléphone.

Les possibilités des montres intelligentes de HUAWEI sont immenses.

Ultraconfortable pour un usage quotidien, les Watchs de Huawei possèdent une autonomie importante de dix à quatorze jours et bénéficient d’une technologie de chargement rapide : quelques minutes suffisent pour la faire fonctionner une journée entière. Une aubaine quand vous devez courir dans tous les sens, entre vos enfants, votre travail et les courses journalières !

Mais revenons-en à votre condition physique.

Pas facile en effet de s’exercer et de connaître avec précision les efforts que vous consentez. Or, il est toujours important de suivre sa santé de manière régulière. Les montres intelligentes de HUAWEI sont ainsi capables de surveiller votre corps et de vous proposer des données très précises.

La WATCH FIT peut notamment vous renseigner sur la saturation en oxygène de votre sang, un indicateur physiologique essentiel de votre système respiratoire. Vous pouvez également suivre vos données de relaxation, grâce à la technologie TruRelax qui permet de surveiller votre pression 24h/24 et 7j/7.

Avec la technologie TruSleep 2.0, vous pouvez également mesurer la qualité de votre sommeil, ce qui inclut le suivi de votre rythme cardiaque en temps réel, votre respiration et l’analyse de données volumineuses. Plus de 100 types de conseils personnalisés sont disponibles pour améliorer vos nuits !

Les montres intelligentes de HUAWEI sont aussi équipées d’une technologie de surveillance de votre fréquence cardiaque, et cela de manière continue, rapide et précise. De quoi vous permettre de prendre soin de votre santé, avec des avertissements lorsque votre fréquence cardiaque est trop élevée ou trop faible pendant plus de dix minutes.

Toutes ces performances se retrouvent non seulement dans la HUAWEI WATCH FIT, mais également dans d’autres montres intelligentes conçues par HUAWEI, comme la HUAWEI WATCH GT2 (42mm), la HUAWEI WATCH GT2 (46mm) et la HUAWEI WATCH GT 2e.

Avec ses ventes en ligne exceptionnelles à partir du 16 octobre, HUAWEI vous offre la possibilité d’acquérir l’une de ses smartwatches à des prix irrésistibles. La HUAWEI WATCH GT2 (42mm) BLACK est ainsi disponible pour 2 099 dirhams au lieu de 2 499 dirhams !

Vous pouvez trouver ci-après toutes les offres concernant ces gadgets super pratiques https://huaweimall.ma/collections/wearable-earphone/?utm_source=onsite&utm_medium=Menu&utm_campaign=Wearables

A l’occasion, Huawei lance un jeu concours auprès de son audience sur sa plateforme Huawei Community du 16 au 22 octobre, proposant aux utilisateurs de montres de partager leurs expériences et leur vécu ce qui permettra aux participants de mieux connaitre ces produits et d’échanger des conseils d’utilisation et d’autres tips. Les gagnants pourrons gagner un Huawei Watch Fit ou encore un Huawei Watch GT2e. https://consumer.huawei.com/eg/community/list/?forumId=40381