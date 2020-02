Les résultats annuels du groupe CIH Bank

Sous la Présidence de M. Lotfi SEKKAT, le Conseil d’Administration de CIH Bank s’est réuni le mercredi 19 février 2020 pour examiner l’activité et les résultats sociaux et consolidés de l’exercice 2019, ainsi que les divers points inscrits à son ordre du jour.

Faits marquants de l’exercice 2019

Durant l’année 2019, CIH Bank a poursuivi la dynamique de son développement :

• Enrichissement de l’offre adressée à la clientèle et lancement de nouvelles fonctionnalités CIH Mobile et CIH Net à travers les Smart Services

• Confirmation de la certification ISO 9001-2015 des processus bancassurance, monétique, financement des entreprises & crédits immobiliers,

• Densification des points de distribution à travers :

– L’ouverture de 18 nouvelles agences portant le réseau à 300 agences,

– Le déploiement de 6 agences mobiles,

– Le lancement de nouveaux partenariats pour le développement des

points de Cash et implantation de nouveaux GAB.

• Réalisation avec succès d’une augmentation de capital de 500 MDH,

• Création d’un fond OPCI « CIH PATRIMMO ».

Résultats commerciaux consolidés Avec une collecte nette de 7,5 MMDH, les dépôts clientèle progressent de 20,3% par rapport à décembre 2018, et s’établissent à 44,6 MMDH. Les ressources à vue ont constitué 73% de la collecte réalisée affichant ainsi une évolution de 20% par rapport à décembre 2018.

Les crédits à la clientèle s’établissent à 53,1 MMDH, en progression de 12,1% par rapport à fin décembre 2018. Poursuivant sa politique de diversification.

Le total bilan consolidé s’établit à 75,1 MMDH, en progression de 15,7% par rapport à décembre 2018.

Le PNB consolidé ressort à 2,5 MMDH en décembre 2019, en progression de 11,3% par rapport à décembre 2018. En social, le PNB de CIH Bank évolue de +11,6%, franchissant ainsi la barre des 2 MMDH.

Le résultat d’exploitation consolidé s’établit à 691,8 MDH, soit +14,7% par rapport à fin décembre 2018. Le coût du risque s’établit à 249,9 MDH contre 219,9 MDH en 2018, soit une hausse de 13,7%. Le taux du coût du risque consolidé s’établit à 0,45% et reste dans le standard du marché.

En social, le résultat brut d’exploitation s’établit à 1,2 MMDH, soit une progression de 51,6% suite à la réalisation de l’opération OPCI ayant généré une plus-value de 338 MDH dans les comptes sociaux. Le coût du risque s’établit à 543,2 MDH dont 243,2 MDH destinés à couvrir le risque de contrepartie, soit un taux de coût de risque normatif de 0,51%. Le reliquat a été constitué en tant que provisions pour risques généraux, traduisant l’approche pro-active de la banque dans la couverture des risques éventuels, notamment ceux induits par les évolutions réglementaires.

En social, le Résultat Net de CIH Bank s’établit à 451,4 MDH en décembre 2019, en hausse de 1,0% par rapport à décembre 2018.

Le Résultat Net Part du Groupe ressort à 426,4 MDH en décembre 2019 en retrait de 6,3% par rapport à décembre 2018.

Décisions du conseil

A l’issue de la présentation des résultats annuels de décembre 2019, et après avoir entendu les rapports du Comité d’Audit et du Comité des Risques ainsi que les Commissaires aux Comptes, le Conseil d’Administration a arrêté les comptes sociaux et les comptes consolidés au 31 Décembre 2019.

Le Conseil a décidé de proposer à l’Assemblée Générale la distribution d’un dividende ordinaire de 14 dirhams par action, payable à compter du 1er juillet 2020.

Le Conseil d’Administration note avec satisfaction les performances réalisées par la banque au cours de l’exercice 2019 qui sont en ligne avec les objectifs fixés par son plan de développement, et félicite le management et le personnel de la banque pour la qualité des résultats obtenus.