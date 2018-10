Les “Rencontres Entreprises” en escale à Tanger

Nouvelle escale pour la tournée «Rencontres Entreprises» organisée par inwi en partenariat avec la Chambre française du commerce et de l’industrie (CFCIM).

Mardi 9 octobre, les experts de la transformation numérique sont allés à la rencontre des entrepreneurs et des opérateurs économiques de la région de Tanger. Objectif : les sensibiliser quant à la nécessité d’entamer le processus de transformation afin d’améliorer leur productivité et leur compétitivité, mais également les accompagner pour se doter des outils nécessaires à cette transformation.

En tout, plus de 50 chefs d’entreprises ont fait le déplacement à cette nouvelle escale des «Rencontres Entreprises». Ils opèrent dans différents secteurs comme la banque assurance, le BTP, les technologies de l’information, l’agriculture ou encore la formation.

En effet, selon leurs intérêts, les entrepreneurs et chefs d’entreprise ont été invités à participer à des ateliers thématiques autour de la Transformation numérique. Ces ateliers de travail ont été animés par des experts du digital et accueillent, chacun, entre 10 et 15 participants. Pendant ces séances, les participants ont pu présenter les problématiques liées à leurs propres entreprises, bénéficier de conseils personnalisés et concrets et partager ainsi leur expérience avec le reste des entrepreneurs présents.

«Les rencontres entreprises organisées par inwi et la CFCIM s’installent aujourd’hui comme un rendez-vous phare de la transformation digitale dans notre pays. Pour inwi, il est important de rencontrer les acteurs économiques de la région de Tanger, l’une des plus dynamiques au niveau national, et de rendre cette transformation numérique plus concrète et plus accessible pour eux. En tant qu’opérateur digital global, accompagner les entreprises nationales dans la réussite de leur transformation numérique fait partie de notre responsabilité», explique Ouassim Laaroussi, Directeur Marketing Entreprises à inwi.