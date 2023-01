Les « Principales mesures fiscales de la Loi de Finances 2023 » au centre du débat de Tijara

Dans le cadre du déploiement des mesures de la Loi de Finances (LF 2023), dont nombre de dispositions portent sur le commerce et l’économie nationale, la Fédération Tijara annonce la tenue d’un Webinaire, sous le thème : « Principales mesures fiscales de la Loi de Finances 2023 », le 30 janvier.

Le débat connaitra la participation de plusieurs intervenants de haut niveau, dont Mohamed Wajih Sbihi, président exécutif de la Fédération Tijara et Abdelkader Boukhriss, PDG de SFM Conseil Tax Partner.

Rejoignez nos intervenants experts à la Web Conférence sur les « Principales mesures fiscales de la Loi de Finances 2023 », en accédant au lien suivant.

À propos de la Fédération Nationale des Métiers de la Distribution des Produits de Grande Consommation (FNMDPGC) : TIJARA.

Fédération professionnelle, la FNMDPGC regroupe les principaux acteurs et distributeurs de produits de grande consommation dans plusieurs activités tels que l’agroalimentaire, les produits d’hygiène, les produits d’entretien, les télécommunications, la minoterie… et ce, dans le but d’être un interlocuteur commun auprès des pouvoirs publics.

La FNMDPGC agit pleinement pour la structuration, la modernisation et l’essor du secteur de la distribution à travers une variété d’actions et de partenariats stratégiques. Elle représente et dialogue avec les différents acteurs et partenaires afin de faire du secteur de la Distribution un véritable levier de croissance et de génération de valeurs.