Les ménages marocains vivent avec près de 3 sources de revenu (HCP)

Les ménages marocains vivent avec près de 3 sources de revenu, 2,7 en milieu urbain et 3,5 en milieu rural, indique mardi le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Ce nombre moyen est de 3,2 parmi les 20% des ménages les moins aisés, de 2,9 parmi les 60% des ménages intermédiaires et de 2,7 parmi les 20% des ménages aisés, précise le HCP dans une note intitulée « Sources de revenu des ménages : Structure et inégalité », précisant qu’abstraction faite de leurs poids dans le revenu total des ménages, le nombre moyen de sources de revenu par ménage mesure le degré de diversification des sources de revenu.

De façon globale, près de 96% des ménages disposent d’au moins deux sources de revenu (99,8% en milieu rural et 94% en milieu urbain), 41,7% disposent de trois sources, 29,6% de deux sources et 20,2% de quatre sources, relève le HCP dans cette analyse, établie à partir des données issues de l’enquête nationale sur les sources de revenu réalisée en 2019.

Et de noter que la part des ménages disposant d’au moins quatre sources de revenu est plus élevée en milieu rural (47,1%) qu’en milieu urbain (14,2%).

La structure par source de revenu des ménages renseigne sur la part relative des facteurs de production et des politiques de redistribution dans la répartition des revenus générés par l’économie nationale.

Elle permet d’appréhender la contribution des salaires, du revenu mixte de l’emploi indépendant non agricole et des activités agricoles, des transferts et d’autres sources au revenu global des ménages, ainsi que d’apprécier les inégalités inhérentes à cette répartition.

