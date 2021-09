Les inspirations ECO change de peau

À partir de vendredi 1er octobre, le quotidien économique Les inspirations ECO propose une nouvelle maquette à ses lecteurs, ainsi qu’un nouveau logo.

Concernant la maquette, « elle a été pensée pour apporter plus de dynamique… Il y a également une volonté de découper les articles, d’apporter un maximum de dépêches, plus d’infographies et d’entretiens, ainsi qu’un effort supplémentaire sur la photo et l’instauration de la caricature, un élément important pour mettre un peu d’humour dans un quotidien économique », explique Hicham Bennani, DGD du groupe en charge du pôle éditorial.

Aussi, « d’anciennes idées qui composaient les maquettes précédentes, ont également été reprises, avec une volonté de garder le même esprit qui a fait Les inspirations ECO depuis sa naissance », note pour sa part Meriem Allam, Directrice de publication du journal. « Nous avons capitalisé sur des expériences réussies pour renforcer le contenu et le diversifier », ajoute-t-elle.

« Cette nouvelle maquette a été réalisée en interne depuis plusieurs mois. Il n’y a donc pas de rupture avec le passé, mais on peut parler de relooking ou de rafraîchissement pour cette nouvelle maquette », explique Hicham Bennani.

Moulay Ahmed Belghiti, fraichement nommé Rédacteur en Chef de ce support, est confiant pour l’avenir. « Nous avons recruté de nouveaux journalistes et nous allons proposer un contenu attrayant, de qualité et exclusif. D’un point de vue graphique, un travail a été effectué sur la qualité et le format. À très vite dans les kiosques! ».

Pour Mehdi Allabouch, DGD en charge du pôle commercial, « il s’agit en fait d’un nouveau départ pour le groupe Horizon press, au delà de cette nouvelle maquette, nous avons l’intention de faire du groupe une véritable référence dans le domaine des médias au Maroc ».

Rappelons que Les inspirations ECO fait partie du groupe Horizon Press, présidé par Moncef Belkhayat qui compte également LESECO.MA, Le Site info.com (en français et en arabe), Le Site info Sport, ainsi que Ghalia.ma.