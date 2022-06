Les initiatives éco-responsables de LG pour un avenir meilleur

Selon une étude sur la santé et le bien-être mondiaux menée par NielsenIQ l’année dernière, la sensibilisation des gens aux questions environnementales et aux effets négatifs qu’elles peuvent avoir sur notre santé collective, aujourd’hui et à l’avenir, n’a jamais été aussi forte.

Conscients de la menace que représentent le changement climatique et le réchauffement de la planète, de plus en plus de personnes se sont engagées à recycler, à réduire les déchets ménagers et à choisir des produits de marques qui partagent leur préoccupation pour l’environnement. LG, une entreprise qui continue de donner la priorité à la santé de la planète, cherche activement des solutions aux problèmes mondiaux liés au climat, en tirant parti de ses technologies de pointe pour réduire les émissions de carbone et de gaz à effet de serre tout en augmentant l’efficacité énergétique.

Réduction des émissions du processus de fabrication

Annoncée pour la première fois en 2019, l’initiative Zero Carbon 2030 de LG vise à réduire de 50 % (par rapport aux niveaux de 2017) la quantité totale d’émissions de carbone directes et indirectes générées au cours du processus de production. En plus de son initiative 2030 de grande envergure, LG est devenue l’année dernière la première entreprise coréenne à rejoindre la campagne Business Ambition for 1,5°C, qui unit les entreprises et les agences gouvernementales dans un effort mondial pour atteindre le » net zéro « . Les objectifs de la campagne reposent sur des données scientifiques établies par l’initiative Science Based Targets (SBTi) et comprennent la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Dans cette optique, LG a déjà réalisé des progrès considérables dans la réduction des émissions de GES tout au long du processus de fabrication des appareils ménagers. Le LG Smart Park de Changwon, désigné comme une usine phare par le Forum économique mondial, joue un rôle majeur dans la réduction des émissions de GES pendant la production, tout en augmentant l’efficacité énergétique de 30 % par rapport à l’ancienne usine de Changwon. Parmi les nombreuses innovations du LG Smart Park qui contribuent à réduire l’empreinte énergétique de l’entreprise figurent des solutions de gestion de l’énergie de pointe telles que le système de stockage de l’énergie (ESS) et le contrôle de l’énergie des bâtiments (BECON).

Réduction de l’utilisation des ressources avec la technologie Inverter de LG

LG s’engage également à aider les consommateurs à adopter un mode de vie plus respectueux de l’environnement en limitant les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant l’efficacité énergétique lors de l’utilisation réelle de ses appareils domestiques. Les réfrigérateurs, les lave-linge, les sèche-linge et les climatiseurs LG qui adoptent la célèbre technologie Inverter de l’entreprise optimisent la consommation d’électricité en offrant un fonctionnement très efficace.

Utilisant moins d’énergie que les compresseurs de réfrigérateurs conventionnels3 , le compresseur linéaire inverseur de la société a également été récompensé par le prix ENERGY STAR Emerging Technology Award pour la réduction des émissions de gaz. 4

Emballages écoresponsables et plastiques recyclés

Apporter des changements respectueux de l’environnement à l’emballage des produits peut également contribuer à protéger notre planète. LG a élaboré ses propres lignes directrices en matière de conception d’emballages afin de réduire les déchets et de s’éloigner des matériaux susceptibles de nuire à la Terre et à la santé des personnes. Ces directives prescrivent une utilisation plus minimale des matériaux d’emballage afin de réduire le volume global de l’emballage et révèlent l’importance accrue accordée par l’entreprise à la réutilisation et au recyclage. Tous les appareils électroménagers LG seront bientôt dotés d’un emballage respectueux de l’environnement. L’entreprise a déjà réduit de 19 tonnes sa consommation annuelle de polystyrène en adoptant un emballage en polypropylène pour les unités extérieures de ses systèmes de climatisation.

Grâce à diverses initiatives, solutions et technologies de pointe, LG continuera à réduire son impact sur l’environnement et à contribuer à créer un meilleur avenir pour tous.