Les Impériales 2022: inwi, la marque marocaine la plus aimée au Maroc

Grande consécration pour inwi ! L’opérateur global s’est vu décerner le prix de « la marque marocaine la plus aimée au Maroc » lors des « Love Brand Awards », organisés en marge de la 5ème édition de l’événement « Les Impériales ».

Cette reconnaissance reflète toute la teneur des efforts de inwi pour démocratiser les usages, anticiper sans cesse les attentes des marocains et mettre à leur disposition le meilleur de la technologie. L’opérateur est aujourd’hui un acteur majeur de l’inclusion numérique au niveau national qui place l’innovation, ancrée dans son ADN, au cœur de toutes ses actions.

«Signe de confiance des consommateurs, le prix de la marque marocaine la plus aimée conforte les efforts de l’opérateur pour répondre efficacement aux besoins des marocains, et renforce davantage le positionnement de inwi comme acteur majeur de l’inclusion numérique. Notre succès repose aussi sur une stratégie de marque de proximité, authentique et moderne à l’image de l’opérateur et une communication différente et audacieuse avec du contenu 100% marocain.», déclare Nadia Rahim, Directrice Marques et Communication chez inwi.

Cette distinction est le résultat d’une étude réalisée par Impérium, leader du traitement de l’information, et qui a concerné plus de 70 marques recensées sur tout le Royaume avec un échantillon de 3 500 consommateurs interrogés. L’objectif de cette étude est de déterminer les marques et les personnalités les plus aimées par les marocains.

Aux termes de cette étude, le classement des marques marocaines les plus aimées par les marocains était le suivant :

inwi

Maroc Telecom

Marjane

CIH

Afriquia

Les Impériales s’est imposé, depuis son lancement en 2019, comme le carrefour de rencontre des différents acteurs du secteur du Marketing, de la Communication et des Médias. L’édition 2022 se tient à Casablanca du 19 au 25 septembre sous le thème « Morocco Tomorrow : Brands, Culture, Talents, Tech ».