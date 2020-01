Les Impériales 2020: les dernières tendances au service des marques

L’événement « Les Impériales 2020 » se tiendra du 3 au 9 février prochain. Ce sont plus de 3 000 participants qui sont attendus lors de cette quatrième édition.

Les dernières tendances au service des marques

Le jeudi 6 est réservé aux dernières tendances, aux mutations métiers et aux compétences nécessaires pour répondre aux besoins des marques dans notre contexte technologique. A travers des workshops et des keynotes & des panels, l’événement « Les Impériales 2020 » répondra aux problématiques auxquelles font face les acteurs du secteur. Chaque jour, une thématique guidera les interventions des experts nationaux et internationaux. Celle du 06 Février, Trends & Métiers, portera sur les nouvelles tendances sur lesquelles les marques devront capitaliser à travers la thématique « Brands X New Trends », « la transformation des compétences par la Tech », et la manière dont la technologie sert la publicité et ses professionnels grâce à la thématique « New Advertising ».

Une après-midi de Keynotes & Panels

Brands X New Trends

Chuka Obi : Executive Creative Director – Insight Publicis Nigeria

David Varnier : Directeur général adjoint – Integer/TBWA Group

Scott Douglas : Founder/CEO – ROI Overload & membre du Forbes Business Development Council

Transformation des compétences par la tech

Isabelle Zongo : Consultante – African Development Bank Group

Matina RAZAFIMAHEFA : Co-founder & CEO – Sayna

Bellali Safir : Senior Director – VF Corporation

New Advertising

Muriel Kla : Creative & Digital Director – Caractère

Edoukou Fowndi : Content Manager Afrique Francophone – Dailymotion

Hank Washington : Founder – Hank Designs Studios

Business Case

Caroline Hugonenc, Global VP Research & Insights, TEADS