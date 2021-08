Les Huawei FreeBuds 4 sont les meilleurs écouteurs sans fil: voici pourquoi

Les écouteurs sans fil sont d’une praticité incroyable: ils vous offrent la possibilité d’insérer un tout petit casque dans chaque oreille, d’écouter de la musique ou de prendre des appels sans avoir à être relié à quoi que ce soit. Les premiers écouteurs sans fil étaient gigantesques, leur batteries se déchargeaient au bout de quelques heures et le son qu’ils délivraient était très limité. Heureusement, les choses ont changé depuis!

Huawei vient de lancer récemment sur le marché ses nouveaux écouteurs ANC à port ouvert: il s’agit des HUAWEI FreeBuds 4. Nombreux sont ceux qui rêvent d’un son d’une qualité studio, de pouvoir d’écouteurs équipés d’un ANC à port ouvert et de pouvoir profiter d’un confort d’utilisation optimal, en plus d’une multitude d’autres interactions à la fois intelligentes et personnalisées.

Les HUAWEI FreeBuds 4

Mais pourquoi donc les HUAWEI FreeBuds 4 sont-ils aujourd’hui devenus une véritable référence dans le domaine des écouteurs ANC?

Il faut tout d’abord savoir que les HUAWEI FreeBurds 4 sont des écouteurs qui délivrent un son d’une qualité studio et permettent d’accéder à un confort d’utilisation inimitable.

Un son de qualité studio

Les HUAWEI FreeBuds 4 sont équipés d’un très grand diaphragme de 14,3 mm, ce qui rend leur amplitude plus grande et leurs basses plus puissantes. Dotés d’un nouveau booster de basses et d’une carte mère, ils possèdent une cavité sonore indépendante et scellée et un tube de basses dont le volume a été augmenté de 15 %. Cela permet d’intensifier l’effet de résonance dans l’air du diaphragme.

Grâce à l’application HUAWEI AI Life, vous pourrez enregistrer les sons environnants en toute simplicité. Vous pourrez également utiliser le mode vocal pour améliorer la captation de la voix et réduire les bruits ambiants.

Suppression active du bruit

Outre la présence d’un haut-parleur dynamique, la technologie ANC joue un rôle important pour vous offrir une qualité audio imparable. Les écouteurs possèdent une forme parfaitement ergonomique qui améliore sensiblement le confort d’utilisation. La courbure et la taille des HUAWEI FreeBuds 4 sont optimisées au niveau du micro, ce qui leur permet de mieux s’adapter aux oreilles et d’offrir un confort d’utilisation imparable toute la journée. Ils sont également parfaitement isolés par rapport aux bruits ambiants grâce à la présence d’un joint acoustique étanche. Ils adoptent en outre une technologie hybride de débruitage avec double microphone qui contribue à supprimer tous les bruits parasites ambiants. Ces microphones peuvent aussi aider à capter avec précision le bruit ambiant, d’éviter les interférences dues au vent et d’offrir une sensibilité renforcée pour ce qui est de la prise de son du microphone interne.

Afin d’améliorer le process de suppression du bruit de manière efficace quels que soient les scénarios d’utilisation, les FreeBuds 4 de HUAWEI utilisent (pour la première fois sur des écouteurs) la technologie de suppression du bruit AEM (Adaptive Ear Matching). Lorsque la fonction d’annulation du bruit est activée, les écouteurs détectent automatiquement la forme de l’oreille de l’utilisateur et déterminent la configuration optimale de l’annulation du bruit pour chaque utilisateur. Les FreeBuds 4 de HUAWEI peuvent atteindre jusqu’à 25 dB, ce qui est l’un des niveaux sonores les plus élevés pour des écouteurs ouverts ANC TWS.

Conception ergonomique simulée pour un confort semblable à celui de l’air

Porter des écouteurs sur une longue période peut être quelque peu inconfortable, mais ce n’est pas le cas avec les HUAWEI FreeBuds 4. Les écouteurs utilisent une plateforme de simulation ergonomique qui est capable d’évaluer et d’adapter le confort des écouteurs à l’oreille de l’utilisateur. La courbure et la taille des HUAWEI FreeBuds 4 sont optimisées au niveau micro, ce qui permet à ces écouteur de mieux s’adapter aux oreilles, d’offrir un meilleur confort d’utilisation et de supprimer les bruits parasites grâce à la présence d’un joint acoustique parfaitement étanche.

Les HUAWEI FreeBuds 4 sont également dotés de quantité d’autres fonctionnalités que vous allez adorer, parmi lesquelles la possibilité de se connecter à deux appareils et de pouvoir passer de l’un à l’autre en toute transparence. Ils se caractérisent en outre par la présence de toute une panoplie de commandes intelligentes et personnalisées, notamment la fonction Swipe/Double (grâce à un simple tapotement/pression sur les tiges des écouteurs, vous pourrez par exemple faire avancer les pistes audio), mais aussi du mode «faible latence» qui est parfait pour les utilisateurs qui ont besoin d’encore plus de réactivité lorsqu’ils jouent à des jeux.

Les HUAWEI FreeBuds 4 ont été salués par de nombreux utilisateurs pour leurs nombreuses qualités (qualité studio, ANC 2.0 ouvert amélioré, confort d’utilisation optimal et qualité audio immersive), ce qui en fait l’un des écouteurs les plus appréciés en 2021 au sein de (Nom de l’entreprise).