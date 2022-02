Les écoles belges au Maroc: enseigner est un art et une responsabilité (Video)

C’est en 2014, suite à la signature d’un Accord de coopération entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de Belgique Francophone que la première école belge a été lancée au Maroc représentant un système d’enseignement international de référence au niveau mondial.

Basés à Casablanca et à Rabat, les établissements scolaires belges à programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles au Maroc (EBM) dispensent le programme d’enseignement belge francophone auquel sont intégrés des cours de langue et de culture arabe ainsi que des cours d’histoire et de géographie du Maroc. Les EBM délivrent donc les diplômes de l’enseignement belge francophone qui permettent de poursuivre les études supérieures non seulement en Belgique et au Maroc mais aussi plus largement à l’international (comme en témoigne les parcours internationaux des lauréats des EBM).

Les EBM sont des établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire. Leur système est basé sur une approche par compétence consistant à amener leurs élèves à acquérir des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Ces trois types de compétences sont celles recherchées chez les apprenants dans le domaine de l’enseignement et auprès des adultes dans le domaine professionnel. Il s’agit donc pour les EBM, de fournir des acquis durables à leurs élèves qui leur permettront de réussir dans l’enseignement supérieur et de développer des atouts différenciants pour le marché du travail.

La philosophie des EBM est reflétée à travers les quatre valeurs promues par et au sein de ce réseau d’établissements : COMPETENCE, ENGAGEMENT, DEPASSEMENT DE SOI, BIENVEILLANCE. A travers ce choix de valeurs, les EBM traduisent leur conception de « l’école » qui pour être en phase avec son temps et préparer ses élèves au monde de demain, ne peut plus se contenter de transmettre des connaissances. Outre les compétences qui sont au cœur de leur système d’enseignement, les EBM forment leurs élèves à être engagés dans leur réussite et à se surpasser en se fixant défis et objectifs ambitieux.

Pour réaliser leur projet, les EBM s’appuient sur une équipe éducative pluridisciplinaire formée sur-mesure. En particulier et par obligation réglementaire de l’enseignement belge francophone, tous les enseignants engagés par les EBM doivent avoir les titres requis en Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’exercice de leur métier, ils sont pour l’essentiel expatriés de Belgique.

