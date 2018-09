Les détails du Mémorandum d’Attijariwafa bank avec Bank of China

Attijariwafa bank et Bank of China renforcent leur partenariat et signent un nouveau Mémorandum d’Entente portant sur l’initiative chinoise OBOR “One Belt One Road”. Voici en quoi consiste cette nouvelle avancée.

En marge du 2018 FOCAC SUMMIT (Forum on China Africa Cooperation) tenu les 3 et 4 septembre à Beijing, le Groupe Attijariwafa bank et Bank Of China Ltd. ont procédé à la signature d’un nouveau Mémorandum d’Entente dans le cadre de l’initiative chinoise dite OBOR (One Belt One Road) (Initiative Ceinture et Route) en vue de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines.

La cérémonie s’est déroulée au siège de Bank of China à Pékin où Mohamed EL KETTANI, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank et LIU Liange, CEO de Bank of China ont procédé à la signature du Mémorandum en présence de plusieurs hauts responsables des deux banques.

L’initiative OBOR ou BRI (Belt and Road Initiative) (Initiative Ceinture et Route) annoncée par le Président chinois Xi JINPING en septembre 2013 est une stratégie ambitieuse à multiples facettes visant à stimuler les flux de capitaux, de services et de biens entre la Chine et le reste du monde. Elle vise plus de 65 pays dont le Maroc. Ensemble, ils comptent pour 29 % du PIB mondial et 63 % de la population du globe. Le coût estimé des premiers projets est de l’ordre de 900 milliards de dollars et les prêts qui seront consentis par la Chine, pourraient atteindre 8 trillions de dollars pour les infrastructures à venir dans les différents pays traversés.

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’accord signé entre Attijariwafa bank et Bank of China dont les principaux axes de coopération s’articulent autour de :

-Renforcement des relations par l’intensification des échanges d’informations, l’identification de projets d’intérêt commun et l’assistance mutuelle pour la compréhension et l’approche des marchés ainsi que le dénouement des transactions commerciales.

-Les deux parties s’accordent à partager leur expertise en matière de gestion des risques dans les pays et régions qui exigent un niveau élevé de vigilance et de due diligence.

-Les deux institutions conjugueront leurs efforts en vue d’assister les opérateurs chinois et africains qui participeront dans des projets inscrits sous cette initiative.

-La recherche et le financement conjoint au Maroc et dans les autres pays africains des projets dans les infrastructures, les énergies nouvelles, l’industrie automobile, la construction et la logistique, les ports, les aéroports, etc.

-L’utilisation de la devise chinoise RENMINBI en encourageant les transactions libellées en RMB.

A cette occasion, Mohamed EL KETTANI, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank a déclaré: “Ce Mémorandum est un nouveau jalon dans le partenariat qui nous lie au groupe Bank of China. C’est un partenariat exemplaire qui se renforce d’année en année et vient symboliser la force et la solidité des liens entre la Chine, le Maroc et les autres pays africains. Cependant, il faut souligner que l’accord a une particularité exclusive du fait qu’il s’inscrit, comme vous le savez, dans le cadre de l’initiative « One Belt One Road » lancée en 2013 par le Président chinois S.E. M. XI Jinping. Cette initiative revêt un caractère stratégique et couvre 3 continents dont l’Afrique. Avec Bank Of China, notre groupe a l’ambition d’accompagner les projets inscrits sous cette initiative et dirigés vers l’Afrique. Nos expertises communes seront mises à la disposition des opérateurs africains et chinois en vue de développer les infrastructures, les industries lourdes et les énergies propres sur notre continent. De même que nous œuvrerons à la promotion de l’utilisation du Renminbi dans les transactions entre la Chine et l’Afrique ; et notre groupe a été, comme vous le savez, la première banque à traiter des opérations en devise chinoise au Maroc. Je voudrais conclure en rendant hommage à notre partenaire Bank Of China, à son Président, à ses dirigeants et ses collaborateurs, sans oublier le bureau de Bank of China au Maroc”.

Fondée en 1912, la Bank of China Ltd. (BoC) est la plus ancienne banque et la plus internationale de toutes les banques de Chine.