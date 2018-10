Les détails de l’opération d’acquisition de SAHAM Finances par Sanlam Group

Sanlam et Santam annoncent la finalisation de l’opération d’acquisition de la participation restante de 53,37% de SAHAM Finances. Cette opération, qui prend effet à compter du 11 octobre 2018, intervient après obtention des différentes approbations réglementaires auprès des instances de régulation des pays concernés. Suite à cette transaction, Sanlam et Santam détiennent désormais respectivement 90% et 10% du capital de SAHAM Finances.

«La conclusion de cette transaction marque une étape importante dans le déploiement de notre vision afin d’ériger Sanlam en groupe financier de premier ordre sur le continent. Les synergies ainsi dégagées et l’expertise conjointe de Sanlam, Santam et SAHAM Finances offrent au Groupe Sanlam l’occasion de développer ses activités d’assurance vie sur les marchés francophones et de tirer profit de l’expertise du Groupe pour développer son portefeuille d’assurances IARD (Non-Vie). Nous sommes forts d’un positionnement de choix pour être le partenaire incontournable en matière de services financiers pour les multinationales opérant en Afrique», a déclaré Ian Kirk, PDG du groupe Sanlam.

Cette acquisition donne naissance à un groupe de services financiers panafricain à même d’offrir une gamme complète de produits à la clientèle des particuliers et des entreprises. La taille et le rayonnement international de Sanlam constituent des atouts stratégiques considérables lui permettant de développer son portefeuille de clientèle multinationale, consolider son positionnement sur le marché des risques spécialisés, des assurances de personnes et d’être le partenaire de référence des assureurs qui ne disposent pas, à ce jour, de présence en Afrique.

“La dimension africaine du nouvel ensemble est sans égale dans le secteur”, a déclaré Junior Ngulube, CEO de Sanlam Emerging Markets. Et d’ajouter: “forts de notre expertise dans les domaines de l’assurance Non-Vie, Vie, produits spécialisés et la gestion d’investissements en Afrique ; nous pouvons désormais saisir les opportunités en matière de vente croisée et de diversification de nos activités. Et à travers Santam, nous proposerons aussi des solutions d’assurances spécialisées, de même que nous rechercherons les opportunités de croissance sur le continent. La transaction bénéficie de l’appui confirmé et du soutien du conseil d’administration ainsi que du management de SAHAM Finances. Ainsi, Nadia Fettah continuera d’assurer ses fonctions de Directrice Générale de SAHAM Finances et rejoindra à ce titre le comité exécutif de Sanlam Emerging Markets, aux côtés d’Emmanuel Brulé, Directeur Général adjoint de SAHAM Finances”.

Du Cap à Casablanca

Cette acquisition renforce la présence directe de Sanlam dans 33 pays, du Cap au Maghreb, en passant par l’Afrique orientale et occidentale ; lui donnant ainsi un accès de choix au marché de l’assurance sur le continent.

“Nous avons franchi une nouvelle étape dans l’histoire de SAHAM Finances. Cette opération représente un potentiel significatif de création de valeur pour nos clients et offre des perspectives de synergies opérationnelles et commerciales importantes pour SAHAM Finances. Cette opération profitera aussi à nos collaborateurs, dans la mesure où elle leur ouvrira indéniablement de nouvelles perspectives de développement professionnel et personnel”, a déclaré Nadia FETTAH, Directrice Générale de SAHAM Finances.

“L’intérêt confirmé de Santam pour SAHAM Finances découle de l’opportunité qui lui est aujourd’hui offerte de jouer un rôle majeur dans le développement et la gestion des activités spécialisées de SAHAM Finances et de Santam en Afrique, conjointement avec SEM et SAHAM Finances, pour ainsi devenir le spécialiste panafricain de référence en matière d’assurance”, indique Lizé Lambrechts, directrice générale de Santam. «En outre, Santam jouera également un rôle plus actif dans les activités de réassurance de SAHAM Finances», a déclaré Lambrechts.

Contexte

Le partenariat entre les deux groupes date de 2016, avec l’acquisition d’une participation de 30% dans SAHAM Finances par Sanlam Emerging Markets. Un an après, Sanlam portait sa participation à 46,6% dans le capital de l’entreprise.

À propos du Groupe Sanlam

Sanlam est un groupe financier de référence coté aux bourses de Johannesburg et de Namibie. Fondé en 1918 en tant que compagnie d’assurance vie, le groupe Sanlam, basé en Afrique du Sud, s’est par la suite transformé en une entreprise de services financiers diversifiés.

Le groupe développe des solutions financières complètes et personnalisées au profit des clients particuliers et institutionnels dans tous les segments du marché, et ce, à travers l’ensemble de ses pôles d’activités : Sanlam Personal Finance, Sanlam Emerging Markets, Sanlam Investments, Santam et la société nouvellement créée Sanlam Corporate. Les domaines d’expertise du groupe incluent l’assurance (vie et générale), l’ingénierie financière, la retraite, les investissements et la gestion du patrimoine.

Le groupe est présent en Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Swaziland, Zimbabwe, Mozambique, Maurice, Malawi, Zambie, Tanzanie, Rwanda, Ouganda, Kenya, Ghana, Nigéria, Inde, Malaisie et Royaume-Uni. Il détient également des intérêts commerciaux aux États-Unis, en Australie, au Burundi, au Lesotho et aux Philippines.

Suite à l’acquisition du groupe SAHAM Finances, le Groupe Sanlam sera présent dans les activités d’assurance au Maroc, en Angola, en Algérie, en Tunisie, au Niger, au Mali, au Sénégal, en Guinée, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Togo, au Bénin, au Cameroun, en République du Congo, à Madagascar, au Liban et en Arabie Saoudite.

À propos de Santam, le spécialiste de l’assurance par excellence

Santam est le premier assureur non-vie en Afrique du Sud avec une part de marché dépassant 22%. Coté à la bourse de Johannesburg (JSE), le groupe Santam propose une gamme diversifiée de produits et de services d’assurance en Afrique australe et à l’international par le biais d’un réseau de 3 600 intermédiaires et canaux directs. Le groupe compte plus d’un million de clients (particuliers, professionnels, institutionnels) dont la majeure partie des 100 plus grandes entreprises cotées à la JSE. Le groupe emploie plus de 6 000 collaborateurs, reconnus pour leur expertise et leurs compétences professionnelles dans leurs différents métiers.

Le groupe Santam, en partenariat avec Sanlam Emerging Markets (SEM, filiale de son actionnaire de référence, Sanlam) est présent en Afrique australe au Botswana, Malawi, Namibie, Zambie et Zimbabwe; L’Afrique de l’Est à travers le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et l’Ouganda; L’Afrique de l’Ouest au Nigeria et le Ghana, ainsi qu’en Inde et en Malaisie. Santam détient conjointement avec SEM une participation dans le groupe SAHAM Finances, qui porte ainsi sa présence à 33 pays au total pour inclure l’Afrique francophone, l’Angola, le Maroc et le Liban.

Santam occupe une position séculaire de premier plan au marché sud-africain. Il propose ainsi à ses clients une large gamme de produits d’assurance à court terme, minutieusement conçue pour répondre à leurs besoins et définitivement reconnue pour sa qualité.

À propos de SAHAM Finances

Premier Groupe d’Assurance Panafricain (hors Afrique du Sud), SAHAM Finances a enregistré un chiffre d’affaires de $ 1,2 Milliards en 2017. SAHAM Finances poursuit activement sa stratégie de croissance en Afrique et au Moyen-Orient, à travers 65 filiales dont 35 compagnies d’assurance et de réassurance. SAHAM Finances dispose d’un large réseau de distribution de 700 agences et compte aujourd’hui plus de 3 000 collaborateurs. Fort d’une présence étendue en Afrique et au Moyen-Orient, SAHAM Finances met ses expertises au service des métiers de l’assurance, de l’assistance et du TPA.

Assurance: Leader du secteur en Afrique aussi bien sur les activités dommages que vie, SAHAM Assurance a élargi ses perspectives de croissance au Moyen-Orient et est présent aujourd’hui dans 26 pays.

Assistance: Leader panafricain de l’assistance, SAHAM Assistance, partenaire de Mondial Assistance, est présent dans 16 pays.

TPA: La tierce gérance (TPA) est un axe de croissance stratégique de SAHAM Finances pour optimiser la gestion de frais de santé à travers des réseaux de soins étendus et permet ainsi aux bénéficiaires une qualité de service optimale.