Les Dacia Duster repartent à l’aventure avec le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc

UNE VRAIE AVENTURE PARTAGÉE EN DACIA DUSTER

Créé en 1990, le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est une épreuve de Rallye-Raid réservée aux équipages 100 % féminins. Unique en son genre, il valorise l’aventure et la navigation hors-piste à l’ancienne.

Surfer sur les dunes, passer entre les pierres, affronter l’herbe à chameaux, franchir des oueds et trouver son cap à l’aide d’une boussole et d’un compas sont le quotidien des Gazelles et des Dacia Duster.

Durant neuf jours, les Gazelles seront jugées sur leur capacité à trouver tous les points de passage et à les rallier en parcourant un minimum de kilomètres. Pour le franchissement, Dacia Duster sera leur meilleur atout, quelles que soient les conditions.

QUATRE VICTOIRES CONSÉCUTIVES, SÉRIE EN COURS

Dans la catégorie Crossover, Dacia Duster demeure invaincu depuis 2017 et compte sept victoires lors des onze dernières éditions grâce à des femmes venues de cinq pays différents (France, Maroc, Pologne, Belgique et Suisse). Parmi les engagés, trois Duster soutenus par Dacia seront alignés au départ de cette 31ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc.

Hajar Elbied et Malika Ajaha disputeront leur troisième Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc au volant de Dacia Duster. Victorieuses dans leur catégorie l’an passé, les deux collaboratrices de Renault Group Maroc visent un nouveau succès à domicile avec le numéro 310. Un doublé serait une première en Crossover.

À bord du Duster numéro 301, Marie Dumas, Médecin psychiatre, et Juliette Crépin, Directrice financière, participeront pour la première fois au Rallye. Cousines, elles se lancent dans le Rallye Aïcha des Gazelles pour éprouver leur courage, se dépasser et vivre une expérience nouvelle porteuse d’énergie et de générosité. Marie et Juliette soutiennent l’ASF, Association Solidarité Féminine, association marocaine qui aide les mères célibataires depuis 30 ans, en les accompagnant dans leur réinsertion.

Sabine Bonnet, formatrice, et Isabelle Radenac, Ingénieur Télécom, composent l’équipage 304. Toutes deux partagent un rêve de dépassement de soi & de solidarité. C’est après une rencontre sous le soleil du Moyen-Orient qu’elles décident de se lancer dans l’aventure du Rallye Aïcha des Gazelles. Leur objectif ? Promouvoir des valeurs humaines, sportives & responsables et s’engager de manière citoyenne pour le respect de la planète.

PROGRAMME

Vendredi 18 mars – Nice, vérifications techniques et administratives européennes.

Samedi 19 mars – Nice, départ et transfert vers le Maroc.

Lundi 21 mars – Maroc, arrivée à Erfoud, vérifications techniques et administratives pour les équipes hors d’Europe. Mercredi 23 mars – Maroc, prologue.

Du jeudi 24 au jeudi 31 mars – Maroc, étapes.

Vendredi 1er avril – Maroc, transfert vers Essaouira.

Samedi 2 avril – Maroc, Essaouira, arrivée des équipes, remise des prix et soirée de clôture.