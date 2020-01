Les cours du pétrole ont bondi vendredi alors que les valeurs boursières mondiales ont fléchi et l’or s’est redressé au lendemain de la frappe aérienne américaine à Bagdad, qui a permis d’éliminer le général Qassem Soleimani, chef de la force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran.

Le brut a ainsi progressé de 4,2%, atteignant un plus haut en huit mois à 69,01 dollars, alors que le baril américain de WTI pour février gagnait plus de 3,50% à 63,84 dollars, un niveau inégalé depuis mai dernier.

Cependant, à Wall Street, les contrats à terme de l’indice S&P 500 ont chuté de 1,1%. Le S&P et d’autres indices de référence américains avaient clôturé à des niveaux record jeudi, après une décision de la Chine de stimuler son économie.

Les actions des principales sociétés pétrolières américaines ont augmenté dans les pré-échanges. Exxon Mobil a gagné 1,3% et Chevron a ajouté 1,2%. Les petites sociétés d’exploration ont également grimpé, avec Occidental Petroleum en hausse de 3,2%, Marathon Oil en hausse de 3,6% et Hess en hausse de 2%.

Les actions des sociétés de services pétroliers comme Schlumberger et Halliburton ont également rebondi.

Sur les marchés des changes, l’indice ICE du dollar américain a augmenté de 0,1% et le yen japonais s’est apprécié de 0,4% à 108,07 dollars, son plus fort depuis octobre.

Les actifs refuges, qui ont tendance à s’apprécier lorsque le moral des investisseurs s’affaiblit, se sont ainsi redressés vendredi. L’or a augmenté de 1,4% à 1.549,20 dollar l’once, son plus haut niveau depuis août.

Toutefois, les rendements des obligations d’Etat ont baissé de manière générale, le rendement de la note de référence du Trésor américain à 10 ans étant tombé à 1,827%, contre 1,880% jeudi.