Les bienfaits du rire sur votre santé (VIDEO)

“Le rire est le propre de l’homme” est un aphorisme qui serait dû à François Rabelais (1494-1553). Mais l’expression avait été utilisée bien avant, dans la nuit des temps, par d’autres auteurs, signifiant que l’homme “est le seul animal qui ait la faculté de rire”.

D’autres ajoutent humoristiquement à l’expression “…et la rose”, d’autres encore disent, avec humour, que”le rire est le propre de l’homme… et le savon”. Et qu’en est-il de l’humour au Maroc?

Le dialecte marocain, la darija, regorge en calembours et autres jeux de mots hilarants, mais aussi en expressions existant aussi dans d’autres langues, sur le rire. À l’instar de “Al mout dial dahk” (mourir de rire), ce fameux “MDR” des réseaux sociaux. Bien sûr, dans le sens d’éclater de rire ou de rire aux éclats. Mais peut-on vraiment “mourir de rire”? Normalement, non! Il ne s’agit que d’une figure de style car, tout au contraire, le rire a plusieurs effets bénéfiques sur la santé humaine.

Dans une déclaration à Le Site Info, la psychologue Sofia Tazi affirme que le rire permet d’évacuer le stress et réduit la tension artérielle. “De même, affirme notre interlocutrice, que le renforcement du système immunitaire et la réduction de la douleur font aussi partie des bienfaits du rire”.

En plus, précise Sofia Tazi, le rire secrète des hormones appelées “endorphines”. Celles-ci ont pour rôle la réduction de l’adrénaline générée par le stress. Et quand nous rions, nos muscles sont mieux détendus et notre cerveau mieux oxygéné.

La psychologue souligne également que le rire sert aussi de prévention contre différentes sortes de pathologies, entre autres les insomnies, les céphalées, les dépressions ou certaines maladies cardiaques.

Alors rions! D’autres spécialistes nous conseillent de rire au moins 10 à 15 minutes quotidiennement. Une seule précaution est quand même à prendre en compte, sinon on rira jaune. Ou pire, comme l’on dit en darija “ghadi t’hajrou” (tu vas amèrement le regretter).

Cette phrase, nous la devons à Pierre Desproges: “On peut rire de tout mais avec avec n’importe qui!”.

Larbi Alaoui