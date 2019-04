Les ambitions de SANA Education, pôle Education du Groupe SAHAM

SANA Education – pôle Education du Groupe SAHAM – a vu le jour en avril 2015, avec pour principale mission de développer des établissements scolaires d’excellence, du préscolaire au lycée.

“L’ambition de SANA Education n’est pas simplement de construire de belles salles de classe et recruter des enseignants. Nous aurions pu nous contenter de cela. Notre volonté est d’innover et d’offrir une nouvelle approche pédagogique répondant pleinement aux enjeux du 21ème siècle et qui forme les citoyens de demain”, explique Amine Lahrichi, Directeur Général Délégué de SANA Education.

SANA Education dispose actuellement de quatre établissements regroupés en deux filières :

1. La filière “internationale”, dont les écoles préparent aux baccalauréats internationaux.

2. La filière “trilingue d’excellence”, dont les écoles sont régies par le Ministère de l’Education National Marocain et déploient un curriculum marocain trilingue.

SANA Education a construit une approche pédagogique unique autour d’une conviction forte : aucun parent ne doit avoir à choisir entre une éducation de qualité aux meilleurs standards internationaux et la fierté d’appartenir à une culture locale, ni à choisir entre une éducation académique rigoureuse et le développement de personnalités accomplies.

Dans les établissements du Réseau SANA Education, les enfants apprennent l’Arabe, le Français et l’Anglais, et ce dès l’âge de 3 ans en Petite Section. Dans les petites classes, l’accent est essentiellement mis sur l’oral dans des situations d’apprentissages diverses.

Dans les grandes classes, l’écriture est introduite et chaque langue devient vectrice d’apprentissage.

L’Arabe est enseigné avec une pédagogie moderne et positive inspirée des meilleures pratiques internationales. L’enseignement de la langue Anglaise est conforme au Programme de Cambridge International avec une plage horaire accordée à la langue Anglaise qui peut atteindre 5H30 dans certaines filières d’enseignement. Au Collège, une quatrième langue vivante est ajoutée au programme d’enseignement.

Ainsi, les élèves du réseau SANA Education sont trilingues à la fin de leur cursus à l’école primaire. De nombreux élèves maîtrisent également une quatrième langue en fin de cursus scolaire.

A.K.A.