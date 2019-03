Les ambitions de Samsung pour 2019

Samsung Electronics Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) a présenté la prochaine génération d’innovations intelligentes et intuitives associées à des avancées technologiques.

Samsung s’engage à fournir des technologies de pointe et à créer une nouvelle ère où l’innovation et une intégration plus intelligente de son écosystème d’appareils offriront aux consommateurs une expérience personnalisée leur permettant de transformer leur vie quotidienne.

“Notre engagement indéfectible à fournir des innovations significatives qui enrichissent la vie des consommateurs s’appuie sur notre fier héritage d’innovation”, a déclaré Sungwan Myung, président de Samsung Electronics au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. “Au cours de l’année écoulée, nous avons continué à repousser les limites de l’innovation dans toutes les catégories de produits. En 2019, nous visons la perfection pour faire en sorte que nos innovations transforment les modes de vie dans la région MENA”, a-t-il ajouté.

En dévoilant sa technologie Micro LED, Samsung a révélé le futur des écrans intelligents. Ces écrans représentent la volonté de Samsung de briser les barrières de ratio, de taille et de cadre pour des dimensions illimitées et des expériences visuelles totalement immersives. Présentant sa technologie de pointe avec la télévision QLED 8K 98 pouces, Samsung a révélé que la technologie 8K allait encore améliorer l’expérience visuelle et créer une toute nouvelle ère de capacité visuelle.

Intégrée à une puce 8K Processeur Quantum, la gamme 2019 QLED offre la meilleure qualité d’image, un design et des fonctionnalités intelligentes de tailles supérieures à une résolution exceptionnelle. Décrivant les avancées majeures dans ses partenariats en matière de contenu, Samsung s’appuie au niveau mondial sur son réseau de partenaires de contenu en pleine expansion pour permettre à ses clients de profiter de films et de séries télévisées iTunes. De plus, Samsung étend sa plateforme Smart Pack VOD à la région MENA.

En partenariat avec les principaux fournisseurs de contenu locaux Shahid, STARZ PLAY et Weyyak, Samsung prévoit d’élargir les partenariats et la gamme de contenus de la plateforme Smart Pack au cours des prochaines années. Façonner une nouvelle ère de vie intuitive et intelligente La gamme de réfrigérateurs Side-by-Side 3 Door de Samsung prend en compte les besoins croissants des consommateurs en termes de capacité, de design et de commodité.

Construit avec une grande capacité et le système de refroidissement unique Twin Cooling System, ce réfrigérateur optimise les niveaux de température et d’humidité pour conserver la fraîcheur plus longtemps. Il est également adaptable et économise de l’énergie. Quant à la machine à laver QuickDrive, elle comprend l’assistant de blanchisserie intelligent de Samsung, qui utilise l’IA pour fournir des recommandations automatiques en vue de cycles de lavage optimaux.

Grâce à la fonction Samsung AddWash, les utilisateurs peuvent ajouter des vêtements à un cycle QuickDrive , même si un lavage est déjà en cours. Le climatiseur Wind-Free de Samsung utilise, lui, un système de refroidissement en deux étapes unique en son genre, qui réduit considérablement la consommation d’énergie et peut, grâce à la connectivité Wi-Fi, être contrôlé à distance.

Une décennie d’innovations Galaxy Célébrant 10 ans de succès technologique sur la gamme Galaxy, Samsung a présenté un écosystème de produits mobiles conçus pour redéfinir intelligemment les capacités des smartphones comme jamais auparavant. Parmi les innovations présentées, le Galaxy S10 de Samsung offre des expériences mobiles de qualité grâce à des innovations en matière d’affichage, de caméra et de performances.

Le Galaxy S10 offre un tout nouvel écran Dynamic AMOLED pour une expérience plein écran, avec l’avantage supplémentaire d’un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons. La nouvelle technologie de caméra offre aux consommateurs des fonctionnalités professionnelles, tandis que les performances intelligentes font du Galaxy S10 l’appareil le plus intelligent à ce jour.

Fonctionnant comme un smartphone et une tablette, mais pliés en un, le Galaxy Fold est le premier écran Infinity Flex 7,3 pouces au monde, qui se plie en un appareil compact grâce au matériel d’affichage pliable. Porté par des facteurs de forme plus importants et plus performants, le Galaxy Fold a été conçu pour permettre aux utilisateurs de profiter de l’expérience ultime, qu’il s’agisse de travailler, de jouer ou de partager du contenu. Enfin, l’écosystème Galaxy de Samsung s’agrandit encore en 2019 avec le Galaxy Watch Active, le Galaxy Gear Fit E et le Galaxy Buds.

Offrant aux consommateurs des expériences intelligentes, pratiques et innovantes, ces appareils permettent aux utilisateurs de suivre et de surveiller tous les aspects de leur style de vie actif et de leur bien-être afin de prendre plaisir à une vie plus équilibrée et connectée, même pendant leurs déplacements, leurs loisirs ou leur divertissement.