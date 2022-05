Législatives en France: Mehdi Reddad candidat pour le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest

Inspirée de ses rencontres avec les Français en Afrique, cette affiche se distingue par son dynamisme avec un fond montrant des gens en mouvement, et par ses couleurs chaudes propres au continent.

Quant au slogan « La France en commun » ‘’Il traduit une certaine idée que j’ai des Français de l’étranger et de ce que nous partageons ensemble comme valeurs et espérances pour notre pays. » selon Mehdi REDDAD, qui se réclame de la majorité présidentielle et soutien d’Edouard Philippe.

Deux couleurs principales forment le système graphique : l’orange qui connote l’énergie de servir et de réformer, ainsi que le bleu pour rappeler le sérieux, l’ancrage et la droiture du candidat. Ce dernier a choisi une posture centrale avec un regard de face pour rappeler une certaine détermination.

L’affiche sera présente dans 16 pays d’Afrique qui forme la 9ème circonscription qui compte plus de 160 000 ressortissants Français.

Dès le 27 mai, les Français pourront voter en ligne. Le vote à l’urne est prévu pour le 5 juin 2022.

L’affiche est ci-dessous :