L’EGE Alumni renouvelle son Conseil exécutif et renforce son accompagnement des futurs diplômés de la FGSES

L’Association des lauréats de la Faculté de Gouvernance, Sciences Économiques et Sociales (FGSES) de l’Université Mohammed VI Polytechnique, a tenu sa troisième Assemblée Générale (AG) le samedi 4 décembre 2021 à Rabat, conformément à ses statuts et à la réglementation nationale en vigueur.

L’Assemblée Générale a été l’occasion de revenir sur le bilan réalisé au courant des trois dernières années et d’adopter les rapports moral et financier de l’Association. L’association a également tenu des élections destinées au renouvellement de son Conseil Exécutif.

Le nouveau Conseil Exécutif a présenté son Plan d’Action axé sur la consolidation des liens entre lauréats, la proximité en faveur des étudiants de la FGSES et le développement de la notoriété publique de l’Association. A l’issue du vote, il a été élu à l’unanimité pour administrer l’Association durant les trois prochaines années.

Depuis sa création, l’Association a œuvré pour contribuer aux débats publics autour des enjeux et défis devant être relevés par le Maroc dans un contexte international en constante mutation. Elle s’est également fixée pour mission d’offrir à ses lauréats une plateforme d’échange à même de consolider leur réseau professionnel. C’est dans cette perspective que l’association a organisé de nombreux évènements portant sur des thématiques d’actualité (modèle de développement, stratégie industrielle, migration, culture, emploi, élections, etc.) qui ont connu la participation d’experts nationaux et internationaux de renom.

Fidèle à sa vocation de promouvoir ses lauréats, l’association mène annuellement des enquêtes d’insertion professionnelle dont les résultats confirment l’attractivité de leurs profils sur le marché du travail. La dernière enquête réalisée indique des taux d’insertion professionnelle significatifs de près de 91% dans les organismes privés et publics au Maroc et à l’international.

Conscient du rôle indispensable que doivent jouer les lauréats dans l’accompagnement des futurs diplômés, l’EGE Alumni a également tenu des rencontres sous différents formats pour favoriser l’échange entre les lauréats et les étudiants de la FGSES dans un esprit de partage d’expérience.

A ce titre, l’Association entretient une relation de coopération fructueuse avec la FGSES qui s’est matérialisée par la signature d’une convention de partenariat en avril 2021. Les deux parties coopèrent dans tous les domaines d’intérêt commun, et particulièrement dans ceux concernant la valorisation des lauréats et des étudiants de la FGSES.

Cherchant à faire connaître et valoriser les profils des lauréats sur le marché de travail au Maroc et à l’international, l’Association a vu le jour en 2018. Elle a constamment œuvré pour resserrer les liens de solidarité entre les lauréats et les étudiants de la FGSES ainsi que pour renforcer le sentiment d’appartenance commune au projet porté par l’Université Mohammed VI Polytechnique. Elle regroupe à ce jour un réseau de près de 500 lauréats, présents dans différents secteurs d’activité, à la fois au Maroc et à l’étranger, et qui contribuent à en faire une association dynamique et engagée.

L’Association est présente sur Facebook et LinkedIn.