L’économie américaine se contracte

L’économie américaine s’est contractée de 1,4 % au premier trimestre de 2022 par rapport aux trois mois précédents, selon les données du Bureau d’analyse économique publiées jeudi.

Au quatrième trimestre de 2021, le produit intérieur brut (PIB) de la première économie mondiale avait augmenté de 6,9 %. La baisse accusée durant les trois premiers mois de l’année en cours est la première du genre depuis le début de la pandémie de C0VID-19 au printemps 2020, rappelle le Bureau relevant du département du Commerce.

Les dépenses de consommation et la consommation globale sont restées fortes au début de l’année, un signe positif pour l’économie américaine confrontée à une montée de l’inflation et aux chocs d’approvisionnement liés à la pandémie. Mais un niveau élevé d’importations ainsi que l’expiration des programmes d’aide pendant la pandémie, la baisse des dépenses publiques et le recul des exportations ont fait légèrement reculer l’économie dans son ensemble.

Les dépenses de consommation personnelle ont augmenté à un taux de 2,8 %. Signe particulièrement positif, les dépenses en biens sont restées pratiquement inchangées, tandis que les dépenses en services ont fortement progressé, ce qui atteste, selon les experts, que le pivot post-pandémique tant attendu de l’économie, qui s’éloigne des biens physiques, est en cours.

Les investissements des entreprises se sont accélérés à un rythme effréné de 9,2 %, avec des dépenses particulièrement fortes en équipements et en produits de propriété intellectuelle. Cette hausse confirme que le secteur des entreprises était toujours en mode d’expansion au premier trimestre.

Les économistes interrogés par le Wall Street Journal estiment que le PIB augmentera de 2,6 % au quatrième trimestre 2022 par rapport à l’année précédente, ce qui correspond à la croissance annuelle de 2019, mais reste bien en deçà de la croissance de 5,5 % enregistrée l’année dernière.